Ingerenze russe nella politica Usa? Una fake news

it.insideover

(Di domenica 1 dicembre 2019) Durante la sua testimonianza alla commissione giustizia della Camera, il Procuratore speciale sul Russiagate Robert Mueller, spiegò come “nel corso della mia carriera, ho visto diversi attacchi alla nostra democrazia. Lo sforzo del governo russo per interferire nelle nostre elezioni è tra i più gravi”. E ancora: “La nostra indagine ha evidenziato che il governo russo ha interferito nelle nostre elezioni in maniera ampia sistematica”. L’operazione a favore di Donald Trump e contro Hillary Clinton da parte della Russia sarebbe stata condotta attraverso la fabbrica di troll con sede a S.Pietroburgo, l’Internet Research Agency (Ira). Ora un nuovo studio ridimensiona fortemente la teoria dell’ingerenza russa via social nelle elezioni americane del 2016 e in generale, facendo chiarezza sul ruolo e sulla reale influenza ...

JaponicaIrai : @catiadgd @AlessiaMorani Con Renzi c’è accanimento, fake news e strumentalizzazioni. Salvini ha detto balle (disse… - JaponicaIrai : @catiadgd @AlessiaMorani Per te sarà scartavetrare. Per me è sollecitare le indagini e sollecitare Salvini a spiega… - FerraglioMilena : @ilfoglio_it @guidotweet Da quando i sinistrorsi stanno faticosamente annaspando per arrivare al potere, non si fa… -