Incidenti in Montagna | sciatore italiano muore sulle Alpi svizzere

Incidenti in montagna : doppio intervento del Soccorso Alpino e Speleologico nel gruppo del Carega : doppio intervento per l’area operativa Trentino meridionale del Soccorso Alpino e Speleologico sul gruppo del Carega per due Incidenti distinti ma con una dinamica simile. Il primo intervento si è reso necessario per soccorrere due escursionisti che stavano percorrendo il sentiero 108 e sono scivolati per circa 100 metri lungo un canalone di neve ghiacciata nella Val di Penez a valle del passo Pertica, a una quota di 1.600 metri circa. ...

Incidenti in Montagna : 3 alpinisti salvati sull’Ortles : Tratti in salvo 3 alpinisti tedeschi sulla parete Nord dell’Ortles: ieri sera hanno lanciato l’allarme perché a 100 metri dalla vetta non riuscivano a proseguire. Il soccorso alpino di Solda li ha accompagnati all’anticima, dove sono stati recuperati e portati a valle dall’elisoccorso Pelikan. Gli alpinisti erano stremati, con lievi sintomi di ipotermia, ma in generale in buone condizioni. L'articolo Incidenti in ...

Incidenti Montagna : soccorsi due uomini ieri sul Gran Sasso : Il personale medico del 118 ed i volontari del Soccorso alpino e Speleologico dell’Abruzzo, nella giornata di domenica hanno effettuato due interventi di soccorso sul Gran Sasso. Il primo è avvenuto in località Cascate delle Cento Fonti, sui Monti della Laga, per prestare soccorso a due uomini di 42 anni, entrambi residenti a Pescara e impegnati in una escursione in comitiva. L’incidente è avvenuto quando uno dei due, uscito fuori ...

Incidenti Montagna : morto escursionista nel Vercellese : Tragedia nel Vercellese dove il corpo di un escursionista, precipitato nella zona del Pizzo della Moriana, nel territorio di Carcoforo (Vercelli), è stato recuperato dai tecnici del Soccorso alpino e Speleologico piemontese. L’uomo si trovava con un compagno lungo la cresta tra il Colle delle Miniere e la cima della Moriana, a una quota di circa 2.500 metri, quando è caduto lungo un canale roccioso arrestandosi oltre 200 metri più in ...

Incidenti in Montagna : escursionista disperso dal 14 ottobre - salma trovata in canalone : Il corpo senza vita di un escursionista, disperso da lunedì 14 ottobre, è stato individuato oggi in un canalone del monte Moregallo (Lecco): si tratterebbe del 32enne originario di Trieste ma residente da tempo nel Lecchese, del quale non si avevano più notizie da quando era uscito per un’escursione alpinistica senza fare ritorno a casa. La salma è stata localizzata da una squadra in ricognizione a bordo di un elicottero e recuperata dagli ...

Incidenti in Montagna : trovato morto anziano milanese disperso : Ritrovato morto il 74enne residente a Milano scomparso ieri pomeriggio durante un’escursione alla ricerca di castagne con un amico nella zona Zomeais di Tarcento (Udine). E’ stato localizzato questa mattina dalla squadra del Soccorso Alpino e Speleologico (stazione di Udine Gemona), che aveva iniziato a percorrere il greto del Torrente Torre. L’uomo si trovava prono in una pozza d’acqua, a circa 200 metri dal punto in cui ...

Incidenti in Montagna : sassi su alpinisti - un ferito sul Monviso : Una coppia di alpinisti è stata investita da una scarica di sassi sul Monviso (Cuneo): i due francesi sono stati recuperati nella notte dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. L’allarme è stato lanciato nella serata di ieri, quando gli alpinisti si trovavano al Bivacco Andreotti. Una squadra composta da 3 tecnici e un sanitario è partita a piedi dalla Val Varaita e li ha raggiunti intorno alle 2. La donna era illesa, ma l’uomo ...

Incidenti in Montagna : soccorso escursionista rimasto bloccato nel Biellese : Un escursionista è stato recuperato nel Biellese, tra la bocchetta di Navercio e la diga del Piancone. A causa della nebbia, l’uomo è finito in una zona di salti di roccia e cenge esposte da cui non è stato in grado di uscire anche per il sopraggiungere del maltempo. Il soccorso Alpino e Speleologico Piemontese lo ha localizzato grazie ai segnali luminosi che effettuava con una pila e lo ha raggiunto intorno alle 4 del mattino in seguito a ...