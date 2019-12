In Italia due parlamentari venezuelani anti-Maduro Arrivati a Roma con Casini

Pier Ferdinando Casini : «Venezuela - in Italia i due deputati da sei mesi nella nostra ambasciata» : Passa anche attraverso Pier Ferdinando Casini e la sua missione di dialogo in Venezuela la riapertura di uno spiraglio di mediazione tra il presidente venezuelano in carica, Nicolás Maduro, e...

Venezuela - Casini verso Roma con due parlamentari anti Maduro : da maggio vivevano nell’ambasciata Italiana : Mariela Magallanes e Americo De Grazia stanno arrivando in Italia. I due parlamentari dell’opposizione Venezuelana, che si erano rifugiati nella residenza dell’ambasciata d’Italia a maggio, dopo che il Tribunale supremo di giustizia (Tsj) Venezuelano aveva disposto la revoca della loro immunità, atterreranno a Roma insieme a Pier Ferdinando Casini, presidente onorario dell’Unione interparlamentare. “Finalmente in volo da Caracas ...

Venezuela - Casini torna in Italia con due deputati anti-Maduro (dopo l’ok del presidente) : si erano rifugiati nell’ambasciata Italiana : È stato Pier Ferdinando Casini a ottenere un salvacondotto del Tribunale Superiore di Giustizia che ha permesso ai deputati di lasciare il Venezuela. Il 30 novembre il senatore si trovava all’aeroporto di Caracas in partenza per Roma insieme a Mariela Magallanes e Americo De Grazia, parlamentari opposti a Nicolàs Maduro. I due, che hanno un passaporto Italiano, erano ospiti da maggio dell’ambasciata a Caracas, da quando il ...

Taekwondo - Europei categorie olimpiche : Simone Alessio sul podio! Due medaglie anche in categoria junior per l’Italia : Allo Sport Ireland Campus di Dublino è andata in scena la seconda giornata degli Europei di Taekwondo dedicati alle categorie olimpiche. Oggi l’Italia ha fatto la voce grossa, sia tra i seniores con il bronzo di Simone Alessio (+80), che tra gli juniores con l’argento di Giada Halwani (-55) e il bronzo di Linda Cecchi (-55). Simone Alessio continua nella sua straordinaria annata: dopo lo storico oro ottenuto ai Mondiali di ...

Nuoto paralimpico : Carlotta Gilli conquista due record mondiali ai Campionati Italiani : Il Nuoto paralimpico italiano ha la sua regina. Questa è Carlotta Gilli che ha scritto una nuova pagina nella storia del carro armato corto blu ai Campionati assoluti Italiani. Il nuotatore ha vinto tre medaglie d'oro ma soprattutto ha raggiunto due nuovi record mondiali. Durante l'evento, che si è svolto nella piscina di Portici a Napoli, l'atleta allenato da Andrea Grassini ha segnato i nuovi record mondiali nelle 50 farfalle (29 "43) e 100 ...

Valanga sul Monte Bianco - muoiono due scialpinisti Italiani : Sono Edoardo Camardella, 28 anni di La Thuille, e Luca Martini, 32 anni di Finale Ligure i due scialpinisti che stamattina sono stati travolti e uccisi da una Valanga nei pressi di Courmayeur, sul Monte Bianco, nella zona di Punta Helbronner, a una quota di 3 mila metri. Il Soccorso alpino valdostano, intervenuto prontamente sul posto, ha estratto i due corpi dalla neve. Nell'incidente non sono risultate essere coinvolte altre persone. ...

Bolzano. La scuola Italiana passerà al sistema operativo Windows nel corso dei prossimi due anni : Nelle scorse settimane il tema è stato ampiamente dibattuto, sia sulle pagine dei giornali che sui tavoli di lavoro della

Sondaggio - Lega primo partito : ma l'Italia è spaccata in due. Cresce M5S - cala il Pd : La Lega di Matteo Salvini si conferma il primo partito, ma in calo questa settimana di uno 0.6% per passare dal 33,4% al 32,8%. È il dato che emerge dal Sondaggio settimanale di Index Research...

Aluko lascia l’Italia razzista : “Torino è due decenni indietro - nei negozi mi guardano con diffidenza” : Nera, e donna. Per alcuni “persino” juventina. “Trattata come una ladra, o come Escobar”. Eniola Aluko se ne va. lascia la Juventus Women, lascia Torino e lascia l’Italia. Se ne va sbattendo la porta in faccia al Paese, e al razzismo strisciante che “soprattutto negli ultimi sei mesi” la circondava “fuori dal campo”. Lo fa con un articolo sul Guardian di ieri (è titolare di una ...

Previsioni Meteo - a inizio Dicembre arriva un’altra Tempesta Mediterranea che potrebbe dividere l’Italia in due con gelo e neve al Nord - temporali e scirocco al Sud : Previsioni Meteo – L’Italia si appresta a vivere una tregua di bel tempo, dopo l’emergenza che si sta concludendo con il transito della piena del Po verso il Delta e le ultime piogge residue che proseguiranno anche nella giornata di Venerdì al Sud, nel basso Tirreno. Non saranno, però, fenomeni particolarmente rilevanti e le temperature si manterranno miti, di gran lunga superiori alle medie del periodo, anche nei prossimi ...

I Jethro Tull in Italia nel 2020 con due date del tour The Prog Years - info sui biglietti : Programmati due concerti dei Jethro Tull in Italia per il 2020. La band di Ian Anderson ritorna nel Belpaese dopo i tre show dell'estate che hanno portato i Jethro Tull a festeggiare i 50 anni di attività a Taormina, Cremona e Genova. Inoltre, i paladini del Prog britannico stanno per visitare nuovamente l'Italia a dicembre con tre eventi di beneficenza: il 19 saranno al Capitol di Pordenone, il 20 alla Chiesa di San Vitale a Parma e il 21 ...

In Italia il Black Friday vale due miliardi di euro - previsto +20% sul 2018 : Grande attesa in Italia per il Black Friday, anche se tutta la settimana è stata già caratterizzata da sconti e promozioni speciali legate all'evento. Si punta a vendite record: si tratta ormai di un fenomeno in ascesa esponenziale anche in Italia che è diventato un modo per anticipare lo shopping natalizio. Secondo il Codacons quest'anno il giro d'affari salirà a 2 miliardi di euro, con un +20% sul 2018. La parte ...