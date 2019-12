In Arte di Pino Strabioli | ospite della prima puntata Ornella Vanoni

In Arte : Pino Strabioli ripercorre su Rai3 le carriere di Ornella Vanoni e Gianna Nannini : In Arte La musica di Ornella Vanoni e Gianna Nannini raccontata da Pino Strabioli. A partire da stasera alle 21.25, il conduttore tornerà infatti in onda, in prima serata su Rai 3, con In Arte, il programma dedicato alle protagoniste indiscusse della storia musicale, culturale ed artistica del nostro Paese. Due speciali che avranno al centro della scena due artiste che, nei loro tanti anni di carriera, hanno saputo reinventare i canoni ...

Sci alpino - startlist e pettorali di pArtenza SuperG Lake Louise 2019 : programma - orari e tv : Si conclude il primo fine settimana nordamericano della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019-2020. Sulla pista Men’s Olympic Downhill di Lake Louise, infatti, il Circo Bianco propone un SuperGigante dopo la discesa libera disputata ieri. Si partirà alle ore 20.15 italiane, le 12.15 canadesi. Gli uomini-Jet sono pronti al secondo appuntamento della loro annata, cercando la rivincita dopo la gara di ieri, per capire in maniera più ...

Sci alpino - startlist e pettorali di pArtenza Slalom femmimile Killington 2019 : programma - orari e tv : Si conclude con una seconda prova tecnica il primo weekend nordamericano della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. Sulla pista Superstar di Killington, nel Vermont (Stati Uniti), infatti, sarà di scena uno Slalom dopo il gigante di ieri. La prima manche scatterà alle ore 15.45 italiane (le 9.45 della costa Est degli States) mentre la seconda prenderà il via alle ore 19.00 (le 13.00 di Killington). La grande favorita della gara ...

Sci alpino - startlist e pettorali di pArtenza Gigante femminile Killington 2019 : programma - orari e tv : Alle 15.45 italiane di oggi inizia la prima manche del secondo Gigante stagionale di Coppa del Mondo femminile sulla pista Superstar di Killington, Vermont, la seconda manche è in calendario alle 19.00. Tra le grandi favorite la statunitense Mikaela Shiffrin, la tedesca Viktoria Rebensburg, la francese Tessa Worley, la slovacca Petra Vlhova e l’azzurra Federica Brignone, vincitrice l’anno scorso, che sarà una delle otto portacolori ...

Sci alpino - startlist e pettorali di pArtenza Discesa Lake Louise 2019 : programma - orari e tv : Alle 20.15 ora italiana di stasera comincia la prima gara della velocità stagionale di Coppa del Mondo maschile, la Discesa di Lake Louise. Favoriti lo svizzero Beat Feuz, vincitore delle ultime due coppe di specialità, gli austriaci Vincent Kriechmayr, Matthias Mayer e Max Franz, il tedesco Thomas Dressen, i francesi Johan Clarey e Adrien Theaux, lo statunitense Travis Ganong. Attenzione allo svizzero Carlo Janka, che è stato il più veloce in ...

Commissari : Pino Rinaldi torna sulle tracce del male. Si pArte dall’omicidio di Dina Dore : Commissari - sulle tracce del Male Rai3 si tinge di giallo tra insospettabili assassini e vittime in cerca di giustizia. torna questa sera, dalle 23.05, Commissari – sulle tracce del Male, il programma condotto da Pino Rinaldi e realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato. Dodici nuove puntate che avranno come focus altrettante indagini su alcuni casi di cronaca giudiziaria raccontate dalla prospettiva di chi le ha condotte. Come ...

Sci alpino : Alice Robinson proverà a pArtecipare al gigante di Killington : A sorpresa Alice Robinson potrebbe partecipare al gigante di Killingot, in terra statunitense, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La neozelandese, strepitosa all’esordio in quel di Soelden, dove si è imposta davanti alla Shiffrin, aveva subito una contusione ossea al ginocchio, decidendo dunque di saltare la trasferta nordamericana. Ora il ripensamento, come riportato dall’oceanica su Instagram: “Qualche giorno fa ...

Sci alpino oggi in tv - Slalom Levi 2019 : orario d’inizio e dove vederlo. I pettorali di pArtenza : Dopo la gara femminile di ieri, si chiude il secondo fine settimana della Coppa del Mondo di sci alpino 2019/2020. A Levi, in Finlandia, tutto è pronto per il primo speciale della stagione anche per gli uomini sulla Levi Black. Il Circo bianco, con l’addio di Marcel Hirschrer, vedrà rimesso in discussione, con Henrik Kristoffersen pronto ad approfittarne. Quando un otto volte vincitore della Sfera di Cristallo dice “addio”, ...

Sci alpino - Slalom Levi 2019. Martina Peterlini : “Contenta della prima manche - un punto di pArtenza” : Martina Peterlini ha concluso al 26esimo posto lo Slalom di Levi, seconda tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. L’azzurra è stata brava a qualificarsi alla seconda manche col pettorale numero 46 e poi ha pensato a giungere al traguardo per conquistare i suoi primi punti in carriera nel massimo circuito itinerante. La 22enne, distaccata di 5.37 dall’inarrivabile statunitense Mikaela Shiffrin, è stata l’unica ...

Sci alpino oggi in tv - slalom femminile Levi 2019 : orario d’inizio e dove vederlo. I pettorali di pArtenza : Stamattina scatta la stagione dello slalom della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2019-2020 con la disputa della gara tra le porte strette di Levi. Mikaela Shiffrin va alla ricerca della quarta vittoria sulla Levi Black, se ci riuscisse la statunitense stabilirebbe l’ennesimo record di una carriera straordinaria, le sue principali avversarie dovrebbero essere la slovacca Petra Vlhova e la svizzera Wendy Holdener. Sei le azzurre in ...

Sci alpino - startlist e pettorali di pArtenza Slalom femminile Levi 2019 : programma - orari e tv : Sabato 23 novembre si disputerà lo Slalom femminile di Levi (Finlandia), prova valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. Primo appuntamento stagionale in questa specialità, si torna sulla neve a un mese di distanza dal gigante d’apertura di Soelden e si inizia a fare tremandamente sul serio: ora non ci si ferma più per tutto l’inverno con gare ogni fine settimana. La statunitense Mikaela Shiffrin è la grande favorita ...

Sci alpino - Christof Innerhofer : “Procede tutto secondo i programmi - decideremo se pArtecipare alle gare di Lake Louise” : La Coppa del Mondo di sci alpino bussa alle porte degli appassionati e la squadra italiana, a Copper Mountain (Stati Uniti), si stata preparando con i ragazzi e la ragazze della velocità in vista della trasferta nordamericana. Come riporta la FISI, Elena Curtoni, Nicol Delago e Nadia Delago si sono unite a Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino, Francesca Marsaglia e Roberta Melesi, andando ad arricchire il gruppo nostrano che ...

Sci alpino - pettorali di pArtenza gigante Soelden 2019 : la startlist completa. Programma - orari e tv : La Coppa del Mondo di sci alpino maschile scatta in Austria: si gareggerà a Soelden con le gli uomini del circuito maggiore. Tutti in pista domani, domenica 27, alle ore 10.00, quando gli atleti affronteranno la prima manche dello slalom gigante, mentre la seconda discesa è prevista alle ore 13.00. In gara per l’Italia oltre a Dominik Paris, ben altri sei ragazzi. Di seguito il Programma completo dello slalom gigante maschile di Soelden ...