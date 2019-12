Immobile e la Lazio volano | 3-0 all' Udinese

Lazio - Inzaghi : «Era una gara da temere. Immobile è il nostro leader» : Simone Inzaghi commenta la vittoria contro l’Udinese, arrivata grazie alla doppietta di Immobile e il gol di Luis Alberto Simone Inzaghi può festeggiare la bella vittoria sulla Lazio, arrivata con il risultato di 3-0. Ecco le sue parole a Sky Sport. «Diciamo che era una partita da temere: l’Udinese ha fisico e tecnica, l’abbiamo affrontata col piglio giusto. Immobile ha dato segni di grande maturità, si sacrifica per la ...

PAGELLE Lazio Udinese : Immobile inarrestabile - Luis Alberto incanta VOTI : I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 14ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Lazio Udinese Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Lazio e Udinese, valido per la 14ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Immobile FLOP: Ekong VOTI Lazio (3-5-2): Strakosha 6.5; Luiz Felipe 6.5, Acerbi 6.5, Radu 6.5; Lazzari 7, Milinkovic 6, Leiva 7 (75’ Cataldi sv), Luis Alberto 7.5 (79’ Andrè Anderson sv), Lulic 6.5 ...

Lazio-Udinese 3-0 - le pagelle di CalcioWeb : Immobile macchina da gol - disfatta per i friulani [FOTO] : LAZIO UDINESE pagelle – E’ terminata la sfida dello stadio Olimpico, la Lazio ha stritolato 3-0 l’Udinese. Patrita chiusa già nel primo tempo, con la formazione biancoceleste in vantaggio di tre reti dopo 45 minuti. Le reti portano la firma del solito Immobile (doppietta con un gol su rigore) e Luis Alberto (da penalty). Nella ripresa friulani mai davvero pericolosi, con i padroni di casa che hanno gestito bene risultato ...

Lazio-Udinese - le probabili formazioni : tornano dal 1' Immobile e Milinkovic-Savic : Lazio-Udinese, le probabili formazioni – Dopo l’impegno europeo, la Lazio torna a giocare per il campionato. Avversaria di turno l’Udinese. La squadra di Simone Inzaghi può ancora sperare in una miracolosa qualificazione in Europa League. La Lazio è reduce da 5 vittorie consecutive in campionato e vorrà proseguire il trend positivo. Dopo i primi ottimi risultati per Gotti sulla panchina friulana, l’Udinese ha ...

Ciro Immobile cuore biancoceleste : 'Voglio chiudere la carriera alla Lazio' : La stagione di Ciro Immobile fin qui è stata di quelle da incorniciare, con ben quindici reti in appena tredici presenze, in pratica più di una rete a match. Numeri impressionanti per un calciatore affidabile e nel pieno della maturazione calcistica, visto e considerato che alla soglia dei 30 anni sta dimostrando il suo valore sia nel campionato italiano che in Nazionale, per la gioia di Simone Inzaghi e Roberto Mancini. L'attaccante campano ...