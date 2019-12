Il Verona fa una grande figura | ma la Roma è cinica e letale | i giallorossi sbancano il

Verona-Roma - Fonseca in conferenza stampa : dubbi di formazione e aggiornamento sugli infortunati : Alla vigilia di Verona-Roma, come di consueto il tecnico Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico giallorosso ha analizzato l’avversario di turno: “sono la seconda squadra per reti subite. Questo è un dato importante. Infermeria vuota? È meglio quando hai tutti i giocatori, è difficile decidere chi è meglio, ma va bene così. Noi dobbiamo giocare sempre con questo atteggiamento e con questo coraggio, ...

DIRETTA VIRTUS Verona CARPI/ Video streaming tv : una partita senza precedenti

Verona intitola una strada ad Almirante e ne boccia una a Gaber. Il Pd : "Altra figuraccia nazionale" : Giorgio Almirante sì, Giorgio Gaber no. Questa la scelta della commissione toponomastica del Comune di Verona che ha approvato la proposta di intitolazione di una strada allo storico segretario del Movimento Sociale Italiano il 5 novembre. La stessa commissione ha anche respinto la proposta di intitolare una strada all'artista Giorgio Gaber. La motivazione che ha portato alla bocciatura della proposta del Pd di intitolare una

Benji & Fede : «Siamo pronti per l'Arena di Verona - è un grande traguardo e sarà una festa incredibile per celebrare la musica» : Dopo la pubblicazione del loro nuovo album "Good Vibes" che per la quinta volta li ha portati con un album direttamente al n.1 della classifica di vendita ufficiale, Benji & Fede annunciano un grande appuntamento live con una data speciale all'Arena di Verona, prevista per domenica 3 maggio 2020. Benji & Fede hanno così dichiarato sui loro social annunciando il concerto con un video: "Domenica 3 Maggio 2020 ci sarà l'evento più

Verona - paura a Bussolengo : si accende una sigaretta in casa e l'appartamento esplode : L'incidente nella tarda serata di domenica, poco prima delle 23, in un appartamento al piano terra di un condominio di due piani a Bussolengo. Secondo i primi rilievi dei vigili del fuoco, alla base dello scoppio una probabile fuga di gas di cui l'uomo rimasto ferito in casa non si era accorto.

Verona : morte Anna Zegarelli - il dolore dei colleghi di TeleArena : 'Una roccia' : Anna Zegarelli, giornalista cinquantaduenne di RadioVerona e di TeleArena è morta venerdì 8 novembre. Lunedì, mentre era al lavoro in redazione ha accusato un malore che dopo alcuni giorni di agonia, le è stato fatale. Mercoledì 13 si terranno i funerali nella sua Verona. I colleghi, scossi e addolorati, l'hanno ricordata dalle pagine del quotidiana scaligero: "Era una donna dolce, ma era anche una roccia".

Inter - con Barella si vince almeno in Italia! Conte inerme : contro il Verona è una corrida senza idee e senza… Toro : L’Inter vince in rimonta contro il Verona chiudendo una settimana di grandi polemiche: Barella risponde alle critiche con il gol vittoria, ma Conte non riesce a cambiare una partita complicata fin dall’inizio Settimana di grandi polemiche in casa Inter. Le scorie della sconfitta in Champions League contro il Borussia Dortmund, con il successivo sfogo di Antonio Conte, si fanno sentire fisicamente e mentalmente. Anche una partita casalinga ...

Inter-Verona - Conte : “ho avuto una risposta importante dopo Dortmund” : “Oggi c’è stata una risposta importante dopo Dortmund, nonostante la partita si fosse messa in salita contro una squadra che ha costruito una barriera davanti alla porta”. Lo ha detto l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, dopo il successo in rimonta sul Verona. “Siamo stati bravi a non perdere la pazienza e ad avere una voglia eccezionale di ribellarsi a questo risultato negativo e ribaltarlo”, ...

Inter - una vittoria di cuore : Verona rimontato e battuto. Barella - magia da tre punti : La sfuriata di Conte post Dortmund probabilmente non sarà piaciuta in società, ma di certo ha scosso la squadra. Nel giro di tre giorni la parola rimonta torna ad avere un dolce sapore per l'Inter. Che ribalta il Verona nella ripresa e si riprende la vetta della classifica, almeno per una notte, nel

Morte Anna Zegarelli - il dolore dei colleghi di TeleArena e RadioVerona : "Una roccia" : Verona è ancora sotto choc per la Morte di Anna Zegarelli, la giornalista di 52 anni di TeleArena e Radioverona morta dopo un malore che l'aveva colpita in redazione. A stroncarla un aneurisma cerebrale. Mercoledì sono in programma i funerali mentre tanti sono i messaggi che arrivano dai suoi colleghi: "Una roccia, ci mancherà".

Inter-Hellas Verona 2-1 - Serie A calcio 2019-2020 : una magia di Barella a 7 dalla fine regala i 3 punti a Conte - beffato un Verona molto ostico : L’Inter soffre ancora ma rialza la testa dopo il k.o. di Dortmund e si riporta momentaneamente in testa alla classifica battendo l’Hellas Verona per 2-1 nell’anticipo della dodicesima giornata di Serie A 2019-2020. Antonio Conte può sorridere per la decima vittoria stagionale in campionato su 12 incontri disputati e per un buon gioco espresso dai suoi giocatori, che hanno creato davvero tanto concretizzando poco e dovendo ...

LIVE Inter-Hellas Verona - Serie A calcio in DIRETTA : nessuna sorpresa nella formazione nerazzurra : 17.12 Con la rete nell'ultimo turno, Eddie Salcedo (18 anni, 33 giorni) è diventato il secondo marcatore più giovane in assoluto del Verona in Serie A, dietro solo a Moise Kean (17 anni e 215 giorni nell'ottobre 2017). L'attaccante classe 2001 ha militato tra le fila dell'Inter nella stagione 2018/19, senza mai esordire con la prima squadra. 17.09 L'Inter è imbattuta da 16 partite contro

Conte : attenti al Verona è una squadra in salute : Conte: "Bisognera' affrontare il Verona con grande attenzione, sapendo che si tratta di una squadra in salute. Le parola prima della sfida a San Siro

Verona - Thuram durissimo : “Juric è una persona pericolosa” : “Non bisogna accettare come una cosa naturale il razzismo e bisogna denunciare. Per questo secondo me l’allenatore del Verona e’ una persona molto pericolosa perche’ ha detto di non aver sentito niente”. Sono le dure parole dell’ex difensore di Juventus e Parma, campione del mondo con la nazionale francese, Lilian Thuram, ai microfoni di ‘Uno, nessuno, 100Milan’ su Radio24, dopo gli ululati ...