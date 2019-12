Il referendum che deciderà il destino di Venezia e Mestre

Venezia - tra acqua alta e referendum : ecco perché si vuole separare da Mestre : Domenica 1 dicembre si vota a Venezia per il referendum consultivo, che potrebbe determinare la divisione della città in due comuni: da una parte la Venezia lagunare, dall'altra Mestre. A favore del 'sì', e quindi per la separazione, si schierano lo scrittore Antonio Scurati e Beppe Grillo. Per il 'no' si sono spesi Massimo Cacciari, il sindaco Brugnaro, gran parte del Pd e della sinistra. Il governatore Zaia non ha voluto prendere ...

Anche la premiazione di una squadra di baseball diventa un referendum su Trump : Questo articolo è stato pubblicato sul Foglio Internazionale: ogni lunedì, segnalazioni dalla stampa estera con punti di vista che nessun altro vi farà leggere a cura di Giulio Meotti "Dopo 14 anni a Washington il giocatore di baseball Ryan Zimmerman si è guadagnato il soprannome di ‘Mr. National’

Cile - il presidente del senato annuncia un referendum di revisione costituzionale per aprile. È il primo dopo la dittatura Pinochet : Il prossimo aprile il Cile voterà in un referendum per decidere su una possibile revisione della Costituzione ereditata dalla dittatura di Augusto Pinochet e mai modificata dal 1990, anno della caduta del dittatore. Ad annunciare il referendum costituzionale è stato il presidente del senato Cileno, Jaime Quintana: dopo ore di negoziati in Parlamento, la coalizione di governo e i principali partiti di opposizione hanno firmato un accordo ...

In Cile si terrà un referendum per rivedere la Costituzione dei tempi della dittatura di Pinochet : A seguito delle proteste antigovernative, il presidente del Senato del Cile Jaime Quintana ha annunciato che nel paese sarà organizzato un referendum per rivedere la Costituzione ereditata dalla dittatura di Augusto Pinochet. Dopo diverse ore di negoziati in Parlamento, la

Taglio parlamentari - in Senato raccolte già 49 firme per il referendum : ci sono anche 3 M5s. Il grillino Giarrusso ammette : “Ho aderito” : Servono almeno 64 firme e i Senatori, che hanno tempo fino a dicembre, ne hanno già raccolte 49. L’operazione per rallentare l’entrata in vigore la riforma costituzionale del Taglio dei parlamentari e chiedere un referendum confermativo agli elettori procede a passo spedito. Il comitato bipartisan è al lavoro perché l’ultimo parola sul provvedimento bandiera dei 5 stelle, approvato con solo 14 contrari a inizio ottobre, tocchi ...

Veneto - la Regione a guida leghista va sotto sul referendum voluto da Salvini. Tra gli assenti in Aula anche Zaia : VENEZIA – In una Regione dove la Lega è arrivata al 50 per cento dei voti e dove il governatore Luca Zaia comanda indisturbato da quasi dieci anni, ti aspetteresti che il referendum elettorale di Matteo Salvini venisse approvato a mani basse. Una formalità. E invece la maggioranza di centrodestra ha rimediato una figuraccia senza precedenti, almeno a Venezia. Per un voto la proposta referendaria è stata bocciata. Servivano 26 consensi, ne sono ...

A che punto è la questione dell'Autonomia a due anni dal referendum : Sono passati già due anni dal referendum, eppure dell'Autonomia in Lombardia non c'è ancora traccia. Si sono succeduti tre governi, le trattative non si sono mai fermate, ma non hanno prodotto un provvedimento definitivo. Adesso il ministro degli Affari regionali e autonomie, Francesco Boccia, ha tracciato una nuova strada che corregge l'impostazione del suo predecessore (Erika Stefani): in pratica, prima di procedere alla trattative ...

Elezioni in Canada - il voto è referendum su Trudeau. Testa a testa tra lui e il conservatore Scheer : Dodici ore di urne aperte in sei diversi fusi orari e record di candidate donne, ben 651 tra tutti i partiti, con un aumento del 9% rispetto al 2015. Ma le Elezioni in Canada sono soprattutto un referendum sul premier uscente Justin Trudeau, icona progressista offuscata da una serie di scandali. Tra questi anche il motivo che ha determinato le dimissioni delle due ministre Jody Wilson-Raybould e Jane Philpott (rispettivamente della Giustizia e ...

Italia Viva - prima proposta di legge è anti-fake news : commissione anche per inchiesta nel sul referendum costituzionale perso da Renzi : I Renziani di Italia Viva chiedono l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta contro la disinformazione, per indagare “sui ‘casi di diffusione seriale e massiva’ delle fake news” nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge. Quindi considerando anche il 2016, anno del fallimento del referendum costituzionale voluto da Matteo Renzi. È il contenuto del primo disegno di ...

Nannicini ci dice perché firma il referendum anti taglio parlamentari : Roma. Il taglio del numero dei parlamentari è legge e a nessuno sembra importare del merito, si fanno soltanto calcoli sui presunti risparmi (500 milioni di euro per ogni legislatura, spiccioli per la finanza pubblica) da offrire al popolo per la prossima campagna elettorale. Non mancano i paradossi