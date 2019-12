Il pullman del Napoli osannato dai tifosi Finalmente

Daniele Cassol - l'eroe del viadotto crollato : «Sembrava un film. Ho fermato un pullman pieno di gente» : «Ancora non so come ho fatto a fermarmi, sono salvo per miracolo. Ho ancora impresse le immagini del ponte Morandi, ho pensato al peggio, se non fossi riuscito a fermarmi prima... Un conto...

I bimbi-eroi del pullman : "Diceva : morirete tutti" : Luca Fazzo Interrogati i protagonisti del dirottamento di uno scuolabus dell'autista senegalese Milano Gli eroi chiacchierano in corridoio, in attesa di essere interrogati in Corte d'assise. Se cinquantuno bambini, due professori e una bidella non sono bruciati vivi sul pullman che li riportava a scuola, la mattina del 20 marzo scorso, alle porte di Milano, è merito di questi carabinieri. Ieri è il loro turno di testimoniare al ...

Ligue1 – Vetri rotti e tanta paura : aggressione al pullman del Lione [FOTO] : L’Olympique Lione aggredito prima della sfida contro il Marsiglia: sui social le foto del pullman distrutto dai tifosi Spiacevolissimo episodio ieri pochi minuti prima della sfida di Ligue1 tra Olympique Marsiglia e Lione. La squadra guidata da Rudi Garcia è stata assalita mentre si trovava a bordo del pullman che la stava trasportando al Velodrome, da un gruppo di tifosi che ha rotto 3 finestiri lanciando sassi e usando bastoni. ...

