Il primo DOOM è in grado perfino di girare su una macchina fotografica del 1998

(Di domenica 1 dicembre 2019) Ormai tutti sono a conoscenza che l'originaleè indisu una vasta gamma di dispositivi, dai minischermi per tastiera alle auto, passando per le calcolatrici e tutto quello che la vostra mente può immaginare.Ebbene oggi siamo qui a dirvi che il leggendario titolo Id Software è stato installato anche su una vecchiadigitale Kodak del. Questo grazie alla programmazione ottimale del titolo, che consente di effettuare dei porting semplicemente modificando qualche file. insomma un titolo destinato a rimanere nei nostri cuori e nei nostri apparecchi quotidiani."Sviluppato da id Software, lo studio che ha creato il genere sparatutto in prima persona e inventato il Deathmatch multigiocatore,fa il suo ritorno offrendo un'esperienza di gioco moderna e brutalmente divertente. Demoni inarrestabili, armi incredibilmente distruttive e movimenti fluidi ...

