Il piano dell' intelligence per blindare il Natale | Il Vaticano nel mirino

(Di domenica 1 dicembre 2019) Chiara Giannini Circolare del Viminale: allerta per San Pietro, aeroporti, metrò e scuole. La mappa del rischio D opo i nuovi attentati a Londra e L'Aia anche in Italia cresce il rischio terrorismo, tanto che le questure hanno diffuso una nuova ordinanza con cui si intensificano le misure di sicurezza su tutto il territorio nazionale. Il contenuto del documento diffuso nei giorni scorsi dal Giornale, in cui si parlavaa possibilità di attacchi a stazioni di servizio o altri obiettivi sensibili, sia in America che in Europa, purtroppo si è dimostrato reale. Gli attentatori hanno preferito colpire in altro modo, ovvero usando coltelli, ma alla fine lo hanno fatto. Ecco perché nella nuova ordinanza si parlaa necessità di «adeguare le dovute misure di sicurezza». Nelle grandi città sono a rischio gli obiettivi più sensibili, a partire dale da tutte le chiese e ...

