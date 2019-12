liberoquotidiano

(Di domenica 1 dicembre 2019) Ilviene sconfitto al San2-1 daldi Mihajlovic, alimentando così la delusione dei suoi tifosi e del presidente De Laurentiis che speravano in una svolta dopo l'ottima prestazione offerta a Liverpool in Champions. I partenopei escono tra i fischi non riuscendo a "blindare" il v

Piergiulio58 : Il Napoli sprofonda, la crisi continua. Il Bologna vince 2-1 al San Paolo e mette nei guai Ancelotti - Libero Quoti… - genovesergio76 : RT @Sport_Mediaset: #SerieA, #NapoliBologna 1-2, #Ancelotti sprofonda a -17 dall'Inter. Gol di #Llorente #SkovOlsen e #Sansone. https://t.… - morettweet : RT @Sport_Mediaset: #SerieA, #NapoliBologna 1-2, #Ancelotti sprofonda a -17 dall'Inter. Gol di #Llorente #SkovOlsen e #Sansone. https://t.… -