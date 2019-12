I rapper Nex Cassel e Dium accoltellati a Padova | feriti rispettivamente a fianco e gamba

Blastingnews

(Di domenica 1 dicembre 2019) Nexsono statinella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 novembre. A rivelarlo, suscitando stupore e preoccupazione tra i fan dell'Adriacosta - e più in generale tra gli appassionati di rap italiano - sono stati proprio i due artisti veneti tramite alcune Instagram Stories diffuse in primis a poche ore dall'aggressione, e poi nel corso della giornata seguente. Stando a quanto riportato daOggi e Corriere Veneto, iavrebbero preferito non denunciare il fatto, ma le forze dell'ordine avrebbero comunque fatto partire una segnalazione d'ufficio nei confronti dell'aggressore che, stando alle prime indiscrezioni, potrebbe essere un nordafricano non ancora identificato....

