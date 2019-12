' I Pokémon sono ovunque' è il titolo del video promozionale di Pokémon GO

eurogamer

(Di domenica 1 dicembre 2019) Da ormai tre anni ihanno invaso anche i dispositivi mobile grazie aGO. L'applicazione consente di catturare i simpatici mostriciattoli utilizzando la realtà aumentata e Niantic, dopo tutto questo tempo, continua a pubblicare interessantissimi eventi per tutti gli allenatori.In occasione delle festività natalizie è stato pubblicato un nuovo spot pubblicitario. Intitolato "are everywhere", ovvero "I", il nuovo spot vanta la presenza di star del mondo televisivo e musicale. Tra questi, oltre a Jimmy Fallon anche Morena Baccarin, i ragazzi protagonisti di Stranger Things, Zach Braff e molti altri.Ilcoglie l'occasione inoltre per promuovere la particolare funzionalità dell'applicazione, GOSnapshot, che consente di creare dei selfie con i propri. Senza ulteriori indugi vi lasciamo al simpaticissimo spot.Leggi altro...

Eurogamer_it : Niantic ha pubblicato un simpaticissimo spot promozionale di #PokémonGO. - elyx111 : Bellissimo avere finalmente delle palestre #pokemongo in paese dopo anni e non riuscire a metterci un pokemon per p… - pokemonnext : Su quali luoghi del Regno Unito sono basate le città di Galar di Pokémon Spada e Scudo? -