I Medici | la terza stagione dal 2 dicembre su Rai 1 | anticipazioni

(Di domenica 1 dicembre 2019) I, ladella serie su Lorenzo Il Magnifico debutterà lunedì 2su Rai 1 coni i primi due episodi.e trame. Dopo un periodo di incertezza e a più di un anno dal debutto della seconda, lunedì 1tornano su Rai 1 I, con i nuovi episodi dedicati nuovamente a Lorenzo Il magnifico. La serie andrà in onda lunedì 1 e martedì 2 alle 21:15 circa su Rai 1 con due episodi a serata. La serie è sta creata da Frank Spotnitz e Michola Meyer, lunedì 1andranno in onda i primi due episodi della. Martedì 2invece andranno in onda il terzo e il quarto. La serie poi continuerà lunedì 9 e martedì 10 quando andranno in onda gli ultimi due episodi della, composta da 8 episodi. Ecco le trame dei primi due episodi in onda lunedì 2: Episodio 3×01 – “Sopravvivenza” A ...

