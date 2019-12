I due parlamentari venezuelani in Italia | “Lotteremo da qui contro Maduro”

In Italia due parlamentari venezuelani anti-Maduro. Arrivati a Roma con Casini : Sono Arrivati in Italia i deputati venezuelani Mariela Magallanes e Amèrico De Grazia, oppositori di Nicolas Maduro e da sei mesi rifugiati nell’ambasciata Italiana a Caracas. I due hanno viaggiato con Pier Ferdinando Casini e l’opposizione ha denunciato l’“esilio” dei legislatori. Il partito dei parlamentari, La Causa R, ha indicato che “oggi il regime” di Nicolàs Maduro ha commesso ...

Venezuela - Casini verso Roma con due parlamentari anti Maduro : da maggio vivevano nell’ambasciata italiana : Mariela Magallanes e Americo De Grazia stanno arrivando in Italia. I due parlamentari dell’opposizione Venezuelana, che si erano rifugiati nella residenza dell’ambasciata d’Italia a maggio, dopo che il Tribunale supremo di giustizia (Tsj) Venezuelano aveva disposto la revoca della loro immunità, atterreranno a Roma insieme a Pier Ferdinando Casini, presidente onorario dell’Unione interparlamentare. “Finalmente in volo da Caracas ...

Il taglio dei parlamentari è legge : via libera della Camera con 553 sì - 14 i no. due astenuti : Il taglio dei parlamentari è legge. Alla Camera 553 sì e 14 no. L'aula della Camera ha definitivamente approvato con 553 sì e 14 no (2 gli astenuti) il disegno di legge...