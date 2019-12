Hockey pista - Serie A1 : nel posticipo domenicale - Trissino strapazza Bassano : Nel posticipo dell’undicesima giornata del Campionati Italiano di Hockey su pista, vince e convince il Trissino che in casa manda pesantemente al tappeto i corregionali del Bassano battendoli 7-1. Per la squadra di Sergio Silva l’inizio è paradossalmente in salita: dopo poco più di trenta secondi infatti è il capitano degli ospiti Victor Oliva Crespo a sbloccare la situazione iniziale, che però poi volge a favore di Reinaldo Ventura ...

Hockey su pista - Serie A1 2019 : Valdagno travolge Lodi - vince anche Forte dei Marmi : Giornata numero 11 della Serie A1 di Hockey su pista 2019/2020 che ha visto il passo falso degli Amatori Lodi, sconfitti in casa per 8-3 da un grande Valdagno, capace di chiudere sul 4-0 la prima frazione, grazie alla doppietta di Marques Centeno, subendo il primo gol solamente in apertura di ripresa, con Lucas Martinez. A questo punto è salito in cattedra Gaston De Oro, che ha siglato altri tre gol, sino alla sirena. In classifica si avvicina ...

Hockey pista - Serie A1 : Lodi - è sempre più fuga. Scandiano e Trissino vanno ko - risale il Forte : In attesa del posticipo di stasera fra Correggio e Monza, va in archivio la quasi totalità della decima giornata della stagione regolare del Campionato Italiano di Hockey pista 2019/2020. A continuare la sua marcia da vero e proprio rullo compressore ci pensa il Lodi che fra le mura amiche regola 5-3 un Follonica solo in grado di limitare i danni sul 5-3: lombardi travolgenti in avvio di gara con le rete in apertura di Compagno e le doppiette di ...

Hockey pista - Serie A1 : Lodi - è fuga in testa! Forte dei Marmi al tappeto. I risultati della 9a giornata : Un Lodi superlativo illumina i posticipi del mercoledì sera del Campionato Italiano di Hockey pista, che completano – dopo la parentesi europea dell’ultimo fine settimana – la nona giornata della regular season 2019/2020. I Lombardi si sono imposti infatti 1-3 in casa del Forte dei Marmi. Dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio, per effetto della rete messa a segno da Ambrosio, gli uomini di Resende hanno disputato una ...

Hockey pista - Serie A1 : nel posticipo domenicale Bassano espugna correggio : Con un blitz esterno. Si chiude così l’ottava giornata della stagione regolare del Campionato Italiano di Hockey pista, che ha visto il Bassano imporsi 1-3 sulla pista del correggio. In Emilia, i veneti hanno dominato la contesa: vantaggio nel primo tempo, per effetto della doppietta di Victor Crespo Oliva che mandava i suoi sul 2-0, e chiusura nella ripresa, con la segnatura di Roc Llisa Vigata a chiudere i conti; prima del gol della ...

Hockey su pista - Serie A1 2019 : Lodi a valanga nel big match contro Viareggio - vince anche Forte dei Marmi : Ottavo turno della Serie A1 di Hockey su pista 2019 che si è aperto quest’oggi nel segno di Forte dei Marmi, e del suo bomber Federico Ambrosio, protagonista con una quaterna del 6-1 rifilato ai malcapitati del Follonica, mentre Lodi regge il passo, piegando 5-1 Viareggio, nel big match di giornata. A sbloccare la situazione ci ha pensato Francesco Compagno, tra i migliori in questo periodo, pareggiato però subito dopo da Romeo ...

Hockey su pista - Serie A1 2019 : a Bassano il posticipo della settima giornata contro Sandrigo : Si è chiuso nel segno del Bassano il settimo turno della Serie A1 di Hockey su pista 2019, con la formazione veneta capace di avere la meglio sul Sandrigo nel posticipo, al termine di una partita sbloccata però dagli ospiti, su tiro diretto di Claudio Lopes. La reazione dei bassanesi non è tardata ad arrivare, impattando a meno di cinque minuti dal termine della prima frazione con Mattia Milani, non sfruttando poi la superiorità numerica ...

Hockey pista - Serie A1 : Trissino batte lo Scandiano e si porta nel gruppone di centroclassifica : Il Trissino vince e si porta nel “gruppone” di centro classifica. Nel primo dei due posticipi della settima giornata del Campionato Italiano di Hockey pista, i veneti battono 5-2 lo Scandiano portandosi al quinto posto, in coabitazione con altre quattro squadre. La squadra di Silva parte forte nel primo tempo chiudendo 3-1 al riposo, grazie alle reti di Ventura, Garcia e Greco, intervallate dal quella ospite di Coy, salvo poi subire ...

Hockey pista - Serie A1 : nella serata dei derby - il Lodi va in fuga in testa alla classifica : Una sesta giornata scoppiettante e ricca di emozioni. E’ questo quello che si è vissuto nei palazzetti del Campionato Italiano di Hockey pista, che ha mandato in archivio un nuovo turno della stagione regolare con una prima certezza: il Lodi ha messo in piedi la prima fuga del torneo. I giallorossi infatti hanno piegato 3-2 nel derby lombardo il Monza, grazie alla rete decisiva di De Rinaldis, approfittando del pareggio del Forte dei Marmi ...

Hockey su pista - Serie A1 2019 : Lodi vince in rimonta - successo anche per Correggio : Nuova domenica di gare nella Serie A1 di Hockey su pista 2019 che ha completato il quadro della quinta giornata, con due sfide ricche di gol, partendo dal match che ha visto impegnati gli Amatori Wasken Lodi, che hanno iniziato nel peggiore dei modi contro Trissino, passando in svantaggio 2-0, frutto dei gol di Andrea Malagoli ed Alberto Greco. I lombardi a questo punto sono usciti dal torpore, accorciando con Domenico Illuzzi e pareggiando sul ...

Hockey pista - A1 : Bassano manda al tappeto Breganze - mentre le altre pareggiano. Forte dei Marmi in testa : Quattro pareggi e una vittoria inattesa: è questo il bilancio parziale della quinta giornata del Campionato italiano di Hockey pista, in attesa dei due posticipi domenicali. A cogliere l’unica affermazione del sabato sera è il Bassano che a sorpresa stende 8-4 il Breganze, in uno dei tanti incroci vicentini del massimo torneo nostrano. Sono bravissimi i giallorossi a partire Forte segnando addirittura sette gol nella prima frazione (2 di ...

Hockey pista - A1 : dopo i posticipi della quarta giornata - in testa ci sono Forte dei Marmi - Breganze e Lodi : E’ anche la quarta giornata va in archivio, ma non senza sorprese. Continua senza sosta la stagione 2019/2020 del Campionato Italiano di Hockey pista che nei posticipi di questa serata ha regalato nuove emozioni e risultati che hanno modificato ulteriormente la graduatoria del massimo torneo domestico. Il Lodi, una delle tre capoliste a quota 9 punti, si è sbarazzato 10-0 del Bassano venendo trascinato dal poker di reti firmato da Lucas ...

Hockey su pista - Serie A1 2019-2020 : pari pirotecnico tra Valdagno e Sandrigo - vince Breganze : Quarta giornata di gare nella Serie A1 di Hockey su pista 2019-2020 che si è aperta quest’oggi con due anticipi, ad iniziare dal pirotecnico confronto tra Valdagno e Sandrigo, aperto da un parziale di 2-0 dei toscani, firmato dal rigore di Dario Gimenez e dalla rete di Andrè Centeno, prima del pareggio ospite, firmato dalle realizzazioni di Alberto Pozzato e Marc Vazquez. Sul 3-3 la formazione toscana allunga dunque nuovamente, andando a ...

Hockey pista - Serie A1 : Trissino batte Forte dei Marmi nel posticipo e va in testa alla classifica. Breganze espugna Correggio : Con i posticipi domenicali, si è conclusa anche la terza giornata della stagione regolare del Campionato Italiano 2019/2020 di Hockey pista. Andiamo quindi a vedere come sono andate le cose nelle sfide che hanno visto coinvolte Trissino-Forte dei Marmi e Correggio-Breganze e quali effetti i risultati hanno avuto sulla classifica. Nel big match fra i veneti e i toscani campioni d’Italia, a spuntarla sono stati i primi che sulla pista amica ...