oasport

(Di domenica 1 dicembre 2019) Sconfitta pesante pernel match di cartello della serata di Erste Bank EisLiga –. Gli altoatesini, reduci da due successi in overtime, e dalla sconfitta di Klagenfurt, cadono ancora incon il punteggio di 3-4 al termine di un inche avevano iniziato passando in vantaggio dopo pochi minuti. Gli austriaci, invece, non hanno ceduto di un centimetro e hanno risolto il match nel terzo periodo chiuso con 2 reti a zero. Con questa sconfitta la formazione di Clayton Beddoesscappare la capolista Red Bull Salisburgo distante ormai 8 punti, mentre proprioli sorpassa in terza posizione. HCB Alto Adige Alperia– EHL Liwest3-4; padroni diche iniziano nel migliore dei modi il match e passano in vantaggio con Bernard dopo 6:05 su assist di Insam. Il vantaggio dura poco, dato chepareggia i ...

LSportCH : National League – The table of November 2019! - LSportCH : La classifica di National League del mese di novembre 2019! - OA_Sport : Hockey ghiaccio, EBEL 2019-2020: Bolzano cade in casa contro Linz e vede allontanarsi il primo posto -