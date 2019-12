Hoara Borselli da Porro | il Fatto risponde a Sallusti | Il problema è chi la

Da Miss Malizia ai talk politici - l'affondo di Selvaggia Lucarelli a Hoara Borselli : Dopo un articolo più o meno discutibile di Nanni Delbecchi su Il Fatto Quotidiano sulla partecipazione di Hoara Borselli ai colloqui politici, è esplosa la controversia sull'attrice e soubrette, che nelle ultime settimane è spesso ospite di Nicola Porro in Quarta Repubblica come commentatore. Il giornalista e presentatore hanno parlato direttamente della questione, convocando Selvaggia Lucarelli, una delle penne simboliche di Fatto Quotidiano: ...

Grande Fratello Vip 2020 : Hoara Borselli concorrente? L’indiscrezione : GF Vip di Alfonso Signorini: Hoara Borselli nel cast? Il retroscena La prossima edizione del Grande Fratello Vip, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe iniziare Martedì 7 Gennaio. E i telespettatori ormai sanno molto bene che alla conduzione ci sarà Alfonso Signorini con i suoi due opinionisti Pupo e Wanda Nara. Tuttavia sono tanti ovviamente a chiedersi chi saranno i concorrenti vip che entreranno nella casa più spiata dagli italiani. E ...

Hoara Borselli - la “nuova vita”. È stata per anni lontana dalla tv - ma ora gira una voce bomba sul suo conto : Il Grande Fratello Vip partirà il 7 gennaio 2020 e intanto continuano a circolare indiscrezioni. Per la prima volta, nell’edizione che sta per partire, Alfonso Signorini sarà solo al timone del reality. Se fino al 2019 era l’opinionista della trasmissione condotta da Ilary Blasi, quest’anno sarà lui a condurre lo show. Il giornalista e direttore di Chi ha ammesso che il cast non è stato ancora chiuso e che tutto lo staff sta lavorando duro per ...

Grande Fratello Vip - Hoara Borselli nel cast : il gossip : Hoara Borselli nel cast del Grande Fratello Vip 2020 Continuano a ritmo spedito le selezioni per il Grande Fratello Vip, in partenza su Canale 5 il 7 gennaio 2020. Il nuovo conduttore del reality show – il giornalista e direttore di Chi Alfonso Signorini – ha ammesso che il cast non è stato ancora chiuso […] L'articolo Grande Fratello Vip, Hoara Borselli nel cast: il gossip proviene da gossip e Tv.

Caterina Balivo - Hoara Borselli si confessa su Walter Zenga a Vieni da Me : Bionda, eterea, piena di fascino, in molti ricorderanno Hoara Borselli, la prima trionfatrice di Ballando con le Stelle, che da un po’ non si vede in tv. A svelare com’ è oggi la vita della showgirl è stata lei stessa, ospite del programma Vieni da Me. Nel salotto di Caterina Balivo, la Borselli ha ripercorso i passaggi più significativi della sua carriera e si è aperta svelando particolari inediti della sua vita privata. In particolare, il ...

Hoara Borselli su Walter Zenga : «Era gelosissimo - lasciò la moglie per me» : Hoara Borselli e Walter Zenga. Una storia che fece molto parlare negli anni scorsi. La Borselli si racconta a Caterina Ballino, durante la puntata di Vieni da Me. L'attrice ha...

Hoara Borselli ricorda Walter Zenga : “Grande storia d’amore ma troppo geloso” : Hoara Borselli a Vieni da me racconta la storia d’amore con Walter Zenga Hoara Borselli è tornata in tv. La soubrette è stata tra gli ospiti di Caterina Balivo a Vieni da me, nella puntata in onda su Rai Uno martedì 22 ottobre. Hoara ha parlato a lungo della sua infanzia, della sua carriera e […] L'articolo Hoara Borselli ricorda Walter Zenga: “Grande storia d’amore ma troppo geloso” proviene da Gossip e Tv.