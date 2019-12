Hellas Verona-Roma oggi | orario d’inizio | tv | streaming | formazioni 1° dicembre

oasport

(Di domenica 1 dicembre 2019) Il posticipo che chiuderà la domenica del calcio nostrano sarà il match tra, valevole per la quattordicesima giornata di Serie A 2019-2020. Quella del “Marc’Antonio Bentegodi” si prospetta una sfida piuttosto interessante, tra dueche arrivano al confronto odierno in ottime condizioni psicofisiche e con la voglia di fare bottino pieno per spingersi ancora più in alto in classifica. Laviene da due vittorie consecutive tanto importanti quanto rotonde: il 3-0 casalingo ai danni del Brescia nell’ultimo turno di campionato e lo 0-3 sul campo dell’Istanbul Basaksehir in Europa League, preziosissimo in ottica qualificazione ai sedicesimi di finale. Ora i giallorossi devono porsi l’obiettivo primario di trovare continuità sia in termini di prestazioni che di risultati, dal momento che fino a questo momento, complici anche ...

Dalla_SerieA : Roma, i convocati di Fonseca: c'è Florenzi, out Pastore - - Dalla_SerieA : Roma, Fonseca: 'Gara difficile, Verona veloce in attacco e aggressivo in difesa' - - Dalla_SerieA : Primavera, l'Hellas pareggia contro il Brescia - -