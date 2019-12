Hamilton vince il Gp Abu Dhabi | Ferrari terza

Live F1 - GP Abu Dhabi in diretta : Hamilton vince dominando - Leclerc terzo : Hamilton vince alla grande l'ultimo Gran Premio della stagione davanti a Verstappen Leclerc che riesce a contenere Bottas. Quinto Vettel poi Albon Perez che passa Norris, Kyvat e Sainz, che...

Ordine d’arrivo F1 - GP Abu Dhabi 2019 : risultato e classifica. Hamilton vince - Leclec 3° - Vettel 5° : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Abu Dhabi 2019, ultima tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di Yas Marina. Il sei volte Campione del Mondo è scattato dalla pole position e ha dominato la gara dal primo all’ultimo metro, imponendosi senza alcuna difficoltà e dimostrando tutta la sua infinita classe. Il pilota della Mercedes ha distaccato ampiamente Max Verstappen, buon secondo al volante della Red Bull davanti a Charles ...

F1 - GP Brasile 2019 : il nuovo ordine d’arrivo dopo la penalità a Hamilton. Vince Verstappen - ritirate le Ferrari : Cambia l’ordine d’arrivo del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1. Lewis Hamilton, terzo sul traguardo, è stato infatti penalizzato di cinque secondi per un contatto con Alexander Albon nel corso dell’ultimo giro ed è scivolato in settima posizione. Max Verstappen ha vinto la gara al volante della Red Bull e ha preceduto il sorprendente Pierre Gasly con la Toro Rosso, la terza piazza va dunque allo spagnolo ...

Formula 1 - gp del Brasile : vince Verstappen. Terzo Hamilton - delusione per le Ferrari : Terza vittoria stagionale, l’ottava in carriera, per Max Verstappen che trionfa nel Gp del Brasile, penultimo appuntamento stagionale della Formula Uno. Il pilota olandese della Red Bull, partito dalla pole position, domina la gara sul circuito di Interlagos chiudendo davanti alla Toro Rosso di Pierre Gasly, Terzo gradino del podio per Lewis Hamilton su Mercedes. Il sorpasso nel finale del 6 volte campione del mondo sulla Red Bull di Albon ...

Formula 1 - Gp del Brasile : vince Verstappen. Terzo Hamilton - delusione per le Ferrari : Terza vittoria stagionale, l’ottava in carriera, per Max Verstappen che trionfa nel Gp del Brasile, penultimo appuntamento stagionale della Formula Uno. Il pilota olandese della Red Bull, partito dalla pole position, domina la gara sul circuito di Interlagos chiudendo davanti alla Toro Rosso di Pierre Gasly, Terzo gradino del podio per Lewis Hamilton su Mercedes. Il sorpasso nel finale del 6 volte campione del mondo sulla Red Bull di Albon ...

Lewis Hamilton F1 - GP Brasile 2019 : “Ho fatto il meglio possibile - sarà dura vincere domani” : Lewis Hamilton ha concluso in terza posizione le qualifiche del GP del Brasile, penultimo atto del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Interlagos, il campione del mondo della Mercedes ha dovuto fare i conti con la grande verve dell’olandese Max Verstappen, che si è preso con merito la pole-position, dominando il time-attack. Poco da fare per Lewis che, soprattutto nel primo settore, non è riuscito a sviluppare una velocità adeguata con ...

Formula 1 - Leclerc esalta Hamilton : “vincere 6 mondiali è incredibile - son cresciuto vedendolo in tv” : Il monegasco e altri colleghi hanno esaltato l’impresa di Lewis Hamilton, laureatosi ad Austin sei volte campione del mondo Sei titoli mondiali sono una enormità, un numero pazzesco che si avvicina ai sette di Michael Schumacher, apparsi irraggiungibili fino a qualche anno fa. Lapresse Lewis Hamilton però è riuscito ad arrampicarsi fino ad un passo dall’Olimpo, guadagnandosi l’occasione nei prossimi anni di andare ancora ...

Hamilton mondiale : “Non mollo mai”. Ma ad Austin vince Bottas : Lewis Hamilton prova a indossare i panni del cannibale, per prendersi con prepotenza anche il Gp degli Stati Uniti, ma alla fine si 'accontenta' di laurearsi per la sesta volta campione del mondo di Formula 1. Il britannico viene superato a pochi giri dalla fine dal compagno di scuderia Valtteri Bottas, che deve pero' faticare per conquistare un successo che aveva meritato per tutta la gara, cominciata (e conclusa) in testa dopo la pole di ieri. ...

Formula 1 – Bottas vince ad Austin - ma Hamilton è campione del mondo : la classifica piloti dopo il Gp degli Stati Uniti : La vittoria al Gp degli Stati Uniti non basta a Valtteri Bottas, Hamilton è sei volte campione del mondo: la nuova classifica piloti dopo la gara di Austin Festa grande in casa Mercedes oggi al Gp degli Stati Uniti: Bottas si è aggiudicato la gara, ma gli applausi sono tutti per Lewis Hamilton, che ha conquistato il suo sesto titolo Mondiale. Il britannico ha chiuso la sua gara al secondo posto, aggiungendo preziosi punti nella classifica ...

F.1 - GP Stati Uniti - Vince Bottas. Hamilton campione del mondo : Valtteri Bottas ha vinto il Gran Premio degli Stati Uniti, terzultima prova del Mondiale di Formula 1 2019. Con il secondo posto finale, Lewis Hamilton ha conquistato matematicamente il suo sesto titolo iridato, entrando ufficialmente nella leggenda. Sul podio di Austin sale Max Verstappen, con la sua Red Bull RB15.Ferrari, gara da dimenticare. Dopo una partenza non proprio perfetta, Sebastian Vettel si è visto infilare in un solo giro da ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Usa 2019 : risultato e classifica gara. Bottas vince - Hamilton Campione del Mondo. Leclerc 4° - Vettel ritirato : Valtteri Bottas ha vinto il GP degli USA 2019, terzultima tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Mercedes si è imposto ad Austin battendo Lewis Hamilton che si è laureato Campione del Mondo per la sesta volta in carriera. Ferrari completamente assente: Sebastian Vettel si è ritirato a causa di un cedimento strutturale della sospensione posteriore destra durante l’ottavo giro mentre era in settima posizione, Charles Leclerc ha chiuso ...

Hamilton 6 campione! Bottas vince ad Austin ma non basta - Ferrari pessima : Lewis Hamilton è campione del mondo! Bottas trionfa al Gp degli Stati Uniti per una doppietta Mercedes fantastica, gara deludente per la Ferrari I festeggiamenti erano già nell’aria: a Hamilton serviva davvero poco per poter celebrare il suo sesto titolo Mondiale, ma il britannico non si è accontentato. Seppur a Hamilton sarebbe bastato un ottavo posto, in caso di vittoria di Bottas, il pilota della Mercedes è voluto essere ...

F1 - GP USA 2019 : Lewis Hamilton vince il Mondiale se… Tutte le combinazioni per il trionfo : Lewis Hamilton ha una ghiotta occasione per portare a casa l’iride della F1 già al termine del GP degli USA: il britannico ha un vantaggio di 74 punti sul compagno di squadra Valtteri Bottas, e ne deve conservare almeno 52 per riuscire nell’impresa: il britannico deve perdere al massimo 22 punti dal finlandese, e può farlo giungendo almeno ottavo, o nono ma firmando il giro più veloce, oppure semplicemente nel caso in cui Bottas non ...

Formula 1 - Hamilton mastica amaro : “giornata negativa - ma non posso sempre vincere. Verstappen? Non è successo nulla” : Il pilota britannico commenta amaramente l’esito delle Qualifiche del Gran Premio di Austin, chiuse al quinto posto Non proprio una giornata positiva per Lewis Hamilton ad Austin, il britannico chiude al quinto posto incassando tre decimi dal compagno di squadra Bottas, in pole per la quinta volta in stagione. photo4/Lapresse Una prestazione davvero da dimenticare per il pilota della Mercedes, apparso alquanto deluso ai microfoni di ...