Guyana | il mini Stato dell’America del Sud nel 2020 crescerà dell’85% grazie al petrolio

(Di domenica 1 dicembre 2019) Quattordici volte la crescita della Cina. È questa la previsione del Fondo monetario internazionale per ildella, che il prossimo mese avvierà la produzione didopo la scoperta da parte di ExxonMobil di vasti giacimenti, che ne fanno oggi il Paese con le maggiori riserve pro capite di oro nero al mondo. Una crescita record stimata all’85,6%, con l’obiettivo di raccogliere 5 miliardi di dollari entro il 2025, che promettono di trasformare profondamente la struttura economica e sociale della nazione confinante con Venezuela e Brasile. “Non ubriachiamoci”, ha commentato il presidente David Granger. E, in vista del boom, le tensioni politiche e l’inesperienza del Paese nel settore petrolifero preoccupano gli osservatori internazionali. Le leggi di riferimento risalgono agli anni ’80, il Dipartimento per l’Energia fino a oggi ha gestito un budget annuale di soli 2 ...