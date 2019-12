Gravissimo lutto per il super campione italiano Tutti si uniscono al suo dolore

caffeinamagazine

(Di domenica 1 dicembre 2019)nel mondo del calcio: è morto oggi pomeriggio Vittorio Cabrini, padre di Antonio, ex calciatore di Cremonese, Juventus e Nazionale,del mondo nel 1982. Stimatissimo agricoltore, sempre in prima linea anche nella solidarietà, attivo nel volontariato, Vittorio Cabrini abitava a cascina Mancapane, a Castelverde, in provincia di Cremona. Con lui se ne va una persona dal cuore d’oro, stimato agricoltore da sempre attivo nel sociale e nel volontariato, padre di Antonio,del mondo 1982, e di Ettore. Abitava con la moglie Graziella nella cascina Mancapane, fra Castelverde e Casalbuttano. In passato all’interno di questo suggestivo luogo si sono svolte iniziative benefiche, a favore di associazioni del territorio. Antonio Cabrini,del mondo 1982, si era raccontato poco tempo fa ai microfoni di Vieni da me. Aprendo i cassetti della sua vita con Caterina Balivo, ...

zazoomblog : Lutto gravissimo per Raoul Bova: “Mi piace ricordarti così risate abbracci e fiori” - #Lutto #gravissimo #Raoul… - zazoomblog : Lutto gravissimo per Raoul Bova: “Mi piace ricordarti così, risate, abbracci e fiori” - zazoomnews : Lutto gravissimo per Raoul Bova: “Mi piace ricordarti così risate abbracci e fiori” - #Lutto #gravissimo #Raoul… -