Gravina su Euro 2020 | «Il girone dell’Italia? Sospiro di sollievo» – VIDEO

Euro 2020 - Gravina a gamba tesa su Ventura : “facile il girone dell’Italia? Anche con la Svezia lo era…” : Al presidente della FIGC non sono piaciute le parole espresse nei giorni scorsi dall’ex ct Ventura, che ha catalogato come semplice il girone dell’Italia nelle qualificazioni ad Euro 2020 Gabriele Gravina si scaglia contro Giampiero Ventura, l’ex ct che recentemente ha catalogato come semplice il girone di qualificazione della Nazionale Italiana ad Euro 2020. LaPresse/Spada Il numero uno della FIGC non ha gradito le ...