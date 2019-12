Ue : Renzi - ‘Iv assente a tavolo su Mes perché stanchi di litigi Governo’ (2) : (Adnkronos) – “L’abbiamo lasciati soli – dice poi tornando sull’assenza dei Renziani al vertice – quando fanno pace ci fanno un colpo di telefono. Per una volta che non siamo noi quelli che litigano…. Questo caso del Mes è comunque fortemente sopravvalutato”, ci tiene a precisare. L'articolo Ue: Renzi, ‘Iv assente a tavolo su Mes perché stanchi di litigi governo’ (2) sembra essere il ...

Governo : Renzi - ‘Di Battista non capisce di politica - Iv spina l’ha attaccata’ : Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “Di Battista di politica a mio avviso ha sempre capito poco, il Guatemala non gli ha fatto fare meglio. Noi la spina al Governo non l’abbiamo staccata, l’abbiamo attaccata”. Lo dice Matteo Renzi, ospite di Non è l’arena su La7.L'articolo Governo: Renzi, ‘Di Battista non capisce di politica, Iv spina l’ha attaccata’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Ue : Renzi - ‘Iv assente a tavolo su Mes perché stanchi di litigi Governo’ : Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “Rosato ha spiegato al presidente del Consiglio che sul nuovo litigio della settimana, sul Mes, noi non abbiamo nulla su cui litigare, noi siamo stranamente pacificatori” sul fondo salva Stati, quindi “se la vedessero tra di loro. Di vertici ogni tre giorni gli italiani son stufi, non interessano a nessuno, non è che siamo a seguire una puntata di Beautiful o di una telenovela…”. Lo ...

I sogni di Giorgetti e gli strani piani di Salvini : “Governo con Renzi” : Roma. Sarà pure vero, come dice il suo sostenitore Giorgio Trizzino, deputato grillino da tempo ascritto alla corrente dei “contiani”, che “un eccessivo protagonismo del premier, ora, spingerebbe Di Maio a esasperare la sua spregiudicatezza comunicativa”. E però, in questo circo Barnum che è il Tran

Open - i finanziatori della fondazione che hanno beneficiato di scelte del Governo Renzi : dal gruppo Gavio alla lobby del tabacco : Erano tra i finanziatori della fondazione Open. E hanno beneficiato di alcune scelte del governo di Matteo Renzi. Sono alcuni degli imprenditori che nelle ultime ore hanno subito una perquisizione della guardia di finanza. L’inchiesta è quella sulla cassaforte che ha accompagnato l’ex premier durante tutta la sua ascesa: prima alla segreteria del Pd, poi a Palazzo Chigi. La stessa fondazione che metteva i soldi per la Leopolda, ...

“Governo Renzi lo nomina in Cassa depositi e prestiti - lui presta a Matteo Renzi 700mila euro usati per comprare la villa a Firenze” : Un imprenditore nominato dal governo Renzi in Cassa depositi e prestiti e tra i finanziatori della fondazione Open, secondo quanto rivelato da l’Espresso, ha prestato 700mila euro al senatore Matteo Renzi tramite la madre per comprare la sua villa sulle colline toscane. L’acquisto per un totale di 1,5 milioni di euro risale a luglio dell’anno scorso. La casa è intestata a metà a Matteo e alla moglie Agnese. E, scrive il ...

Così Renzi prova a utilizzare il “contratto di Governo” per allargare Italia viva : Roma. Ufficialmente, la posizione del partito è quella espressa da Maria Elena Boschi. Per cui no, “il termine ‘contratto di governo’ non ci piace affatto”. E però, al di là della scelta lessicale che si adotterà per legittimare un rilancio dell’azione dell’esecutivo che tutti nella maggioranza dann

Flavio Briatore e la sua proposta indecente - “Vorrei Matteo Salvini e Matteo Renzi insieme al Governo” : Una proposta indecente quella lanciata da Flavio Briatore durante un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa. Secondo il noto imprenditore il miglior governo possibile per l’Italia sarebbe quello che vede nello stesso governo Matteo Salvini e Matteo Renzi. Il proprietario di Billionaire ha spiegato che ritiene i due Matteo i politici più capaci in Italia: “sono persone che meritano grande stima. Renzi è tecnico, ...

Caos Governo - nuovo patto Pd-M5s al palo. E scoppia grana sui finanziamenti a ex fondazione renziana Open : Che lo si voglia chiamare patto, accordo, contratto o tagliando, Partito Democratico e Movimento 5 stelle sono determinati a dare una scossa all'azione di governo rinnovando, come accade in certi matrimoni, l'impegno a lavorare insieme per il Paese. E Luigi Di Maio si spinge a indicare il mese di gennaio quale momento per apporre le firme in calce al patto, una accelerazione che fa storcere il naso al Pd. Dopo Nicola Zingaretti, che ...

Flavio Briatore - la "proposta indecente" a Salvini e Renzi : "Al Governo insieme" : Non ha mai nascosto la sua passione per quelli che definisce "i due Mattei", ovvero Matteo Renzi e Matteo Salvini. Si parla di Flavio Briatore, il quale intervistato da La Stampa torna a ribadire la sua stima politica per entrambi, lanciandosi in una "proposta indecente", ovvero quella di unirsi per

Luigi Di Maio e le perquisizioni a Open di Renzi : "Non è la prima volta". A gennaio salta il Governo? : Le perquisizioni nella sede della fondazione Open di Matteo Renzi a Firenze diventano un problema politico. È Luigi Di Maio a cavalcare la notizia sui "presunti finanziamenti illeciti ai partiti". "Oltre al traffico di influenze illecite, sarebbero contestati anche i reati di riciclaggio e auto-rici

Luigi Marattin contro il contratto di Governo : "C'è solo Matteo Renzi" : Proprio come Maria Elena Boschi, anche Luigi Marattin chiude al patto di governo proposto dal M5s. O meglio, imposto da Beppe Grillo a Luigi Di Maio e dunque proposto controvoglia da quest'ultimo. Il secco "no" del responsabile economico di Italia Viva nonché generale delle milizie renziane arriva n

Mose - lite Giarrusso-Giletti : “Qui inefficienti sono del centrodestra”. E il conduttore si infuria : “Al Governo c’erano Renzi e Gentiloni” : Bagarre a “Non è l’arena” (La7) tra l’europarlamentare del M5s, Dino Giarrusso, e il conduttore della trasmissione, Massimo Giletti, sul caso Mose. Giletti esordisce nella sua domanda a Giarrusso, ricordando: “L’accusa che viene sempre fatta al M5s è quella di bloccare le opere e di dire sempre no”. Il politico risponde su chi attribuisce gran parte delle colpe all’azione della magistratura e ...