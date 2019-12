Golf – Alfred Dunhill Championship | Larrazabal all’ultimo Putt | Paratore 19°

Golf - European Tour 2019 : Pablo Larrazabal mantiene il comando dopo tre giri dell’Alfred Downhill Championship - crolla Gagli : Continua in modo abbastanza lineare la corsa dello spagnolo Pablo Larrazabal in testa all’Alfred Dunhill Championship 2019. Nel torneo che inaugura la nuova stagione dello European Tour di Golf, chiusosi pochi giorni fa con il trionfo di Jon Rahm, il trentaseienne di Barcellona ha firmato un altro buon giro da 70 colpi per scendere al -11 complessivo, e domani cercherà di ritrovare il successo sul Tour per la prima volta dal 2015. Sul ...

Golf – Alfred Dunhill Championship : Larrazabal non molla - in recupero Edoardo Molinari : Eurotour: in Sudafrica Larrazabal non molla, Edoardo Molinari recupera. Nel Dunhill Championship, primo torneo del circuito 2020, lo spagnolo prova a vincere dopo 4 anni Lo spagnolo Pablo Larrazabal ha mantenuto il comando con 205 (66 69 70, -11) colpi nell’Alfred Dunhill Championship, primo torneo della stagione 2020 dell’European Tour, che si sta svolgendo sul tracciato del Leopard Creek CC (par 72) a Malelane in Sudafrica, dove ha ...

Golf – Alfred Dunhill Championship : Pablo Larrazabal è il nuovo leader - Lorenzo Gagli rimonta fino alla 28ª posizione : Buoni i recuperi degli atleti azzurri, con Gagli riuscito a risalire fino alla ventottesima posizione dopo un avvio non brillante Lo spagnolo Pablo Larrazabal è il nuovo leader con 135 (66 69, -9) colpi dell’Alfred Dunhill Championship, primo torneo della stagione 2020 del’European Tour, che si sta svolgendo sul tracciato del Leopard Creek CC (par 72) a Malelane in Sudafrica. Hanno effettuato buoni recuperi Lorenzo Gagli, da 77° a 28° con ...

Golf - European Tour 2020 : Larrazabal balza al comando dell’Alfred Downhill Championship. Lontani gli azzurri : La seconda giornata dell’Alfred Downhill Championship 2019 in Sudafrica si è chiusa con lo spagnolo Pablo Larrazabal in testa da solo. Il trentaseienne catalano si è guadagnato la leadership grazie alla partenza sprint nelle back 9, con quattro birdie in altrettante buche che – nonostante qualche imperfezione – gli hanno spalancato la strada verso un secondo round in 69 colpi, 3 sotto al par 72 del Leopard Creek Country Club di ...

Golf - European Tour 2020 : all’Alfred Dunhill Championship guida Wil Besseling. 28° posto per Francesco Laporta : Ha ripreso il via con estrema rapidità l’European Tour, che entra ufficialmente nella stagione 2020 già negli ultimi giorni del 2019. Nel primo giro dell’Alfred Dunhill Championship, in Sudafrica, a comandare è un olandese: si tratta di Wil Besseling, classe 1985 che festeggerà il 34° compleanno il 9 dicembre e ancora a secco di vittorie sul Tour europeo. Per lui oggi un giro in -7, con un eagle, sei birdie e un bogey. Al secondo posto si ...

Golf – European Tour 2020 : Besseling primo leader nell’Alfred Dunhill Championship : EuroTour: in Sudafrica acuto di Wil Besseling, 28° LaPorta. Nel primo torneo del circuito 2020 Gagli, E. Molinari e Paratore a metà classifica L’olandese Wil Besseling, con 65 (-7) colpi, è il primo leader dell’European Tour 2020, iniziato come di consueto in anticipo sull’anno solare, con l’Alfred Dunhill Championship, che si sta svolgendo sul tracciato del Leopard Creek CC (par 72) a Malelane in Sudafrica. Tra i quattro azzurri in gara ...

Golf - European Tour 2020 : si riparte dal Sudafrica con l’Alfred Dunhill Championship. Francesco Laporta si affianca al tris azzurro : Neanche il tempo di assorbire le emozioni dell’evento di Dubai, che l’European Tour riparte dal Sudafrica. Dovevano esserci due tornei, ma l’Hong Kong Open è stato cancellato (almeno per il momento, perché si spera di recuperarlo nel 2020) a causa dei problemi molto seri legati alle proteste in corso da mesi. Si parte, quindi, dal solo Alfred Dunhill Championship: nato nel 2000, ha avuto tra i primi vincitori Adam Scott e ...