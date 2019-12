Gol Messi | che perla dell’argentino! Solito alieno | trascina da solo il Barça alla

Risultati Liga - 15ª giornata : Messi-Gol e il Barça sbanca Madrid - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Liga – In Spagna si torna in campo per una nuova giornata della Liga. Turno che si apre, come al solito, il venerdì. Nell’anticipo si sono sfidate Celta Vigo e Valladolid, 0-0 il risultato finale. Il Real Madrid apre il sabato con la vittoria per 1-2, in trasferta sul campo dell’Alaves. Il Valencia vince in rimonta contro il Villarreal, 2-1 il risultato. Domenica aperta dalla vittoria del Siviglia contro il ...

Attacco London Bridge - stretta del governo sui permessi ai condannati. Il padre dello studente ucciso : «Non usate la morte di Jack per inasprire le reGole» : Si chiamava Jack Merritt, aveva 25 anni, era laureato in criminologia all’università di CamBridge e lottava per la giustizia sociale. Lavorava per Learning Together, un’iniziativa dell’università che portava studenti e carcerati a intraprendere insieme percorsi di apprendimento. È stato accoltellato il 29 novembre da Usman Khan, dopo la conferenza che aveva organizzato – e a cui l’attentatore aveva partecipato ...

LIVE Italia-Messico 6-1 - Mondiali beach soccer 2019 in DIRETTA : Gol della bandiera di Samano! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26′ Altro palo di Chiavaro! L’Italia continua a spingere. 25′ Samano! 6-1 MESSICO! Gol della bandiera del #8 messicano. 25′ Ci prova Samano: palla alta. 24′ Comincia l’ultimo tempo in Paraguay. INIZIO TERZO TEMPO 20.54 L’Italia sale 6-0 nel secondo tempo: gli azzurri dilagano contro il Messico con un Gori spaziale ed autore di 5 reti. Zurlo arrotonda ...

Nave italiana attaccata dai pirati nel Golfo del Messico : due feriti [NOMI e DETTAGLI] : Una Nave italiana e’ stata attaccata stanotte da un gruppo di pirati nel Golfo del Messico. Lo riferiscono fonti della Farnesina. L’Unita’ di Crisi del ministero degli Esteri “segue con la massima attenzione e in raccordo con l’ambasciata d’Italia a Citta’ del Messico“. Il blitz dei pirati sul mercantile italiano “Remas” della Micoperi è durato una decina di minuti e due italiani sono ...

