Giustizia | Renzi | ‘stop prescrizione dopo I grado è populismo | non è civile’

meteoweb.eu

(Di domenica 1 dicembre 2019) Roma, 1 dic. (Adnkronos) – Stoccata di Matteoalla riforma dellavoluta dal ministro dellaAlfonso Bonafede e dal M5S, che dovrebbe diventare legge dal 1 gennaio ma sulla quale c’è in corso un braccio di ferro nel governo. Lariscritta dal precedente governo “è un altro pezzo di. In Italia ci sono tre gradi di giudizio, hai diritto ad essere processato. Con la‘mai’ non è civile, tu hai diritto ad essere condannato alla fine dei tre gradi di giudizio”, dice l’ex premier ospite di Non è l’arena su La7. L'articolo, ‘stop, non è civile’ Meteo Web.

matteosalvinimi : #Salvini: Renzi va sconfitto in cabina elettorale, non nelle aule dei tribunali. Mi auguro che la giustizia sia vel… - ilfoglio_it : @matteorenzi contro la giustizia show: “Se non volete guai non finanziate Italia viva”. L'ex premier sulle perquisi… - xenossy : @La7tv @matteorenzi #Nonelarena #espresso Un #Renzi in forma che si difende davanti #Giletti e crede anche nella… -