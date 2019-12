Giulio Lolli estradato in Italia dalla Libia | accusato di terrorismo e traffico di armi

Giulio Lolli estradato in Italia dopo condanna per terrorismo in Libia : Giulio Lolli, l'imprenditore bolognese condannato all'ergastolo in Libia per terrorismo e fiancheggiamento di un gruppo estremista separatista, sta rientrando in Italia dopo essere stato estradato. L’operazione è coordinata dalla Procura di Roma. Il gip della Capitale, nell'ordinanza di custodia cautelare, scrive che è “concreto e attuale il pericolo che possa commettere reati in armi e di terrorismo, stanti la gravità dei fatti e l'inserimento ...

