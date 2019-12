Giornalista del TG legge una notizia e scopre in diretta che il marito è morto in un

Giornalista - blogger - studente universitario : il capitano della Finlandia qualificata agli Europei 2020 festeggia sui libri : “Questo per noi finlandesi è davvero un risultato storico. Un sogno che sono felice di avere realizzato. Sono orgoglioso della squadra perché sulla carta sia la Bosnia che la Grecia erano migliori di noi, ma siamo riusciti a fare ciò che nessuno pensava fosse possibile”. Tim Sparv è il capitano della Finlandia che per la prima volta nella sua storia si è qualificata ad una grande competizione, seconda nel girone dietro solo all’Italia dei record ...

Emilio Fede Ricoverato in Ospedale. Ecco le Condizioni di Salute del Giornalista! : Ore di ansia per il giornalista Emilio Fede. L’ex direttore del tg 4 è stato Ricoverato al San Raffaele di Milano dopo una brutta caduta. Ecco cosa è successo e quali sono le attuali Condizioni di Salute dello storico volto Mediaset. Emilio Fede attualmente si trova sotto osservazione all’Ospedale San Raffaele di Milano. Sulle Condizioni di Salute del giornalista non ci sono notizie certe. Si sa solo che Fede è rimasto vittima di un ...

Daphne Caruana Galizia - si dimette il capo di gabinetto di Muscat : sarà sentito sull’omicidio della Giornalista : Da due anni la famiglia di Dafne Caruana Galizia chiedeva le sue dimissioni, che ora sono arrivate. Keith Schembri, il capo di gabinetto del primo ministro maltese, ha lasciato l’incarico e ora dovrà essere interrogato dalla polizia in merito al caso della giornalista uccisa con un’autobomba il 16 ottobre 2017. Per la sua morte è finito in carcere mentre tentava la fuga in yacht l’imprenditore maltese Yorgen Fenech, con l’accusa di ...

Marchisio diventa “Giornalista” : scriverà sull’edizione di Torino del Corriere della Sera : “Da oggi Claudio Marchisio inizia la sua collaborazione con il Corriere Torino”. Così si apre il primo articolo scritto da Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus e della nazionale italiana, che ha così iniziato a scrivere per l’edizione di Torino del Corriere della Sera. L’annuncio arriva proprio sulle pagine del Corriere Torino, con Marchisio, che […] L'articolo Marchisio diventa “giornalista”: ...

Salvini : “La querela di Ilaria Cucchi? La droga fa male”. Il Giornalista lo incalza : “Le due cose non c’entrano”. E il leader della Lega reagisce così : “Ilaria Cucchi mi querela? Io continuo a dire che la droga fa male. Secondo lei (rivolto a una giornalista, ndr) fa bene?”. Un gruppo di cronisti chiede a Matteo Salvini di commentare l’annuncio della sorella di Stefano Cucchi intenzionata a querelarlo per la frase sull’assunzione di stupefacenti. Ma il leader della Lega replica sempre con un “la droga fa male”. E quando un giornalista gli fa notare che ...

Le Iene - Nadia Toffa “ricompare” all’improvviso. Il ricordo della Giornalista fa commuovere : Nadia Toffa “ricompare” a Le Iene. È successo nella puntata dello show andata in onda martedì 19 novembre 2019. Nadia Toffa era uno dei volti più amati del programma, una delle giornaliste più in gamba che portava avanti faccende importanti. Ma Nadia Toffa aveva un tumore al cervello, un tumore che non le dato scampo e che, dopo due anni di battaglia, se la è portata via. Nadia Toffa se ne è andata il 13 agosto del 2019 lasciando un vuoto ...

È stato arrestato un uomo sospettato di aver fatto da intermediario per l’omicidio della Giornalista maltese Daphne Caruana Galizia : È stato arrestato un uomo sospettato di aver fatto da tramite tra il presunto mandante e i presunti assassini della giornalista investigativa maltese Daphne Caruana Galizia, uccisa nell’ottobre 2017 con un’esplosione della sua auto. La notizia dell’arresto è stata comunicata

Caserta - il Giornalista De Michele : “Ricevuto tutela - sono più tranquillo”. Le indagini : acquisite immagini della videosorveglianza : La direzione distrettuale antimafia di Napoli indaga sulla vicenda del giornalista Mario De Michele, originario di Cesa, nel Casertano, che ha denunciato di essere rimasto vittima di un agguato con colpi d’arma da fuoco mentre era in auto. Le modalità del fatto, con i proiettili sparati ad altezza d’uomo, spingono gli inquirenti a servirsi delle modalità operative usate per le indagini antimafia. “Oggi mi sento più tranquillo. Sia per la ...