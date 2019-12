Gianna Nannini | “Mia figlia Penelope mi ha stravolto la vita”

Domenica In - esibizione di Gianna Nannini interrotta. Mara Venier furiosa : “sono nera” : La puntata di oggi di Domenica In è durata meno del solito, poiché Rai 1 ha deciso di mandare in onda la visita di Papa Francesco a Greccio, dove è situato il primo presepe vivente. La conduttrice Mara Venier ha quindi sfruttato tutto il tempo a disposizione (fino alle 15.45) per intervistare i suoi ospiti, tra cui Paolo Bonolis e Gianna Nannini. Anche Paolo Bonolis, quando ha scoperto in diretta che la trasmissione sarebbe stata ...

Gianna Nannini - quante lacrime in diretta : la reazione incredula di Mara Venier : Gianna Nannini in lacrime a Domenica In: la rockstar senese, nel salotto di Rai 1, si è lasciata andare a un pianto coinvolgente. Mara Venier le ha subito schioccato un bacio affettivo e un abbraccio sentito, prima di porgerle un fazzoletto per fermare le lacrime. La Nannini si è emozionata dopo un

Domenica In/ Diretta sfuma Gianna Nannini - Mara Venier : 'Mi scuso - non siamo stati..' : Domenica In: Mara Venier si scusa con i telespettatori per il collegamento frettoloso che ha sfumato l'esibizione di Gianna Nannini.

Domenica IN - Gianna Nannini interrotta dalla diretta del Tg1 : polemica sui social - Mara Venier si scusa : AGGIORNAMENTO 17:06 - In apertura del segmento dedicato a Papa Francesco Mara Venier è tornata sull'interruzione: "Devo scusarmi per quello che è accaduto prima. Gianna Nannini stava cantando ed è stata sfumata. Chiedo scusa io, noi non siamo stati avvisati che ci avrebbero interrotto. Siamo stati colti di sorpresa anche noi, avevamo dei minutaggi molto precisi" La conduttrice conclude: "Naturalmente come Domenica IN e io personalmente siamo ...

In Arte : Pino Strabioli ripercorre su Rai3 le carriere di Ornella Vanoni e Gianna Nannini : In Arte La musica di Ornella Vanoni e Gianna Nannini raccontata da Pino Strabioli. A partire da stasera alle 21.25, il conduttore tornerà infatti in onda, in prima serata su Rai 3, con In Arte, il programma dedicato alle protagoniste indiscusse della storia musicale, culturale ed artistica del nostro Paese. Due speciali che avranno al centro della scena due artiste che, nei loro tanti anni di carriera, hanno saputo reinventare i canoni ...

Carla - compagna Gianna Nannini/ Matrimonio a Londra per tutelare Penelope : Carla è il nome della compagna di Gianna Nannini. Massimo riserbo sulla sua identità: Matrimonio a Londra come 'tutela' per Penelope.

Gianna Nannini/ L'incidente alle dita e la figlia Penelope : 'Lei...' - Domenica In - : Gianna Nannini, ospite a Domenica In, ricorda L'incidente che le ha tranciato le dita nella pasticceria dei genitori. E sulla figlia Penelope...

“Mi ha stravolto la vita”. Gianna Nannini in lacrime a Domenica In - Mara Venier si commuove : Non è facile vederla così. Sempre forte, sempre in prima linea. Gianna Nannini, la rocker più amata d’Italia, è scoppiata in lacrime a Domenica In davanti ai microfoni di Domenica In. Colpa di un clip mandata in onda per i 40 anni di carriera. accompagnato dall’incisivo brano ‘Fenomenale’. Terminato il filmato, si è rientrati in studio. “Non me lo aspettavo”, ha sussurrato Gianna prima di lasciarsi andare a un pianto emozionante. Silenzio in ...

Domenica In - Gianna Nannini in lacrime : “Non me l’aspettavo” : Domenica In: Gianna Nannini piange ricordando sua mamma con Mara Venier Gianna Nannini è stata oggi ospite a Domenica In e ha parlato, in una lunghissima intervista con Mara Venier, della sua vita privata, della sua carriera e del suo nuovo disco di inediti intitolato La differenza. La cantante, insieme a “zia Mara”, ha visto alcuni filmati della sua infanzia, della sua giovinezza e della sua straordinaria carriera d’artista ...

Gianna Nannini - quante lacrime a Domenica In : la reazione di Mara Venier : Gianna Nannini, fiume di lacrime: la reazione di Mara Venier. Emozione a Domenica In Gianna Nannini e le lacrime a Domenica In: la rockstar senese, nel salotto di Rai 1, è stata letteralmente investita dall’emozione, lasciandosi andare a un pianto coinvolgente. Con la sua consueta classe e sensibilità, Mara Venier ha gestito il momento emozionante […] L'articolo Gianna Nannini, quante lacrime a Domenica In: la reazione di Mara Venier ...

Gianna Nannini omosessuale | La verità | “Ecco perché ho sposato Carla” : La gioventù ribelle, la vocazione artistica, le gioie e i dolori della vita e, soprattutto, la scelta di essere sempre e comunque se stessa. C’è tutto questo in una lunga confessione di Gianna Nannini al Corriere della Sera. Per la prima volta gli aspetti “inediti” della grande rocker italiana vengono a galla… e non manca […] L'articolo Gianna Nannini omosessuale | La verità | “Ecco perché ho sposato ...

Gianna Nannini | età - moglie - figlia - carriera della cantante toscana : La carriera da cantante di Gianna Nannini cominciata per “sbaglio” e poi proseguita sull’onda di un inarrestabile successo, le scelte artistiche sempre originali e mai scontate, la vita privata travagliata ma felice: oltre che una grandissima artista, Gianna Nannini è anche una donna dalle mille sorprese. Conosciamola più da vicino in tutte le sue sfaccettature. […] L'articolo Gianna Nannini | età, moglie, figlia, ...

Domenica In : tra gli ospiti di oggi Paolo Bonolis e Gianna Nannini : Domenica In e Mara Venier tornano oggi, Domenica 1° dicembre 2019, su Rai1 alle 14.00 con tanti ospiti, tra cui Paolo Bonolis e Gianna Nannini. Domenica In torna oggi su Rai1 alle 14.00 con tanti ospiti e con l'insostituibile conduzione di Mara Venier, che darà il benvenuto in studio anche all'amico Paolo Bonolis e a Gianna Nannini. Sarà una Domenica In divisa in due parti quella di oggi, 1° dicembre 2019, per la visita di Papa Francesco a ...

Grave incidente di Gianna Nannini | Perse tre dita della mano | Cosa è successo : Non tutti sanno che Gianna Nannini prima di diventare famosa ebbe un Grave incidente che rischiò anche in qualche modo di stroncarne la carriera dato che all’epoca stava imparando a suonare il pianoforte. Leggi anche –> Chi è Gianna Nannini: età, carriera, figlia, vita privata della cantante Visualizza questo post su Instagram Oh […] L'articolo Grave incidente di Gianna Nannini | Perse tre dita della mano | ...