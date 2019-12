Gianna Nannini L' incidente alle dita e la figlia Penelope | ' Lei' | Domenica In

Carla - compagna Gianna Nannini/ Matrimonio a Londra per tutelare Penelope : Carla è il nome della compagna di Gianna Nannini. Massimo riserbo sulla sua identità: Matrimonio a Londra come 'tutela' per Penelope.

“Mi ha stravolto la vita”. Gianna Nannini in lacrime a Domenica In - Mara Venier si commuove : Non è facile vederla così. Sempre forte, sempre in prima linea. Gianna Nannini, la rocker più amata d’Italia, è scoppiata in lacrime a Domenica In davanti ai microfoni di Domenica In. Colpa di un clip mandata in onda per i 40 anni di carriera. accompagnato dall’incisivo brano ‘Fenomenale’. Terminato il filmato, si è rientrati in studio. “Non me lo aspettavo”, ha sussurrato Gianna prima di lasciarsi andare a un pianto emozionante. Silenzio in ...

Domenica In - Gianna Nannini in lacrime : “Non me l’aspettavo” : Domenica In: Gianna Nannini piange ricordando sua mamma con Mara Venier Gianna Nannini è stata oggi ospite a Domenica In e ha parlato, in una lunghissima intervista con Mara Venier, della sua vita privata, della sua carriera e del suo nuovo disco di inediti intitolato La differenza. La cantante, insieme a “zia Mara”, ha visto alcuni filmati della sua infanzia, della sua giovinezza e della sua straordinaria carriera d’artista ...

Gianna Nannini omosessuale | La verità | “Ecco perché ho sposato Carla” : La gioventù ribelle, la vocazione artistica, le gioie e i dolori della vita e, soprattutto, la scelta di essere sempre e comunque se stessa. C’è tutto questo in una lunga confessione di Gianna Nannini al Corriere della Sera. Per la prima volta gli aspetti “inediti” della grande rocker italiana vengono a galla… e non manca […] L'articolo Gianna Nannini omosessuale | La verità | “Ecco perché ho sposato ...

Gianna Nannini | età - moglie - figlia - carriera della cantante toscana : La carriera da cantante di Gianna Nannini cominciata per “sbaglio” e poi proseguita sull’onda di un inarrestabile successo, le scelte artistiche sempre originali e mai scontate, la vita privata travagliata ma felice: oltre che una grandissima artista, Gianna Nannini è anche una donna dalle mille sorprese. Conosciamola più da vicino in tutte le sue sfaccettature. […] L'articolo Gianna Nannini | età, moglie, figlia, ...

Domenica In : tra gli ospiti di oggi Paolo Bonolis e Gianna Nannini : Domenica In e Mara Venier tornano oggi, Domenica 1° dicembre 2019, su Rai1 alle 14.00 con tanti ospiti, tra cui Paolo Bonolis e Gianna Nannini. Domenica In torna oggi su Rai1 alle 14.00 con tanti ospiti e con l'insostituibile conduzione di Mara Venier, che darà il benvenuto in studio anche all'amico Paolo Bonolis e a Gianna Nannini. Sarà una Domenica In divisa in due parti quella di oggi, 1° dicembre 2019, per la visita di Papa Francesco a ...

Grave incidente di Gianna Nannini | Perse tre dita della mano | Cosa è successo : Non tutti sanno che Gianna Nannini prima di diventare famosa ebbe un Grave incidente che rischiò anche in qualche modo di stroncarne la carriera dato che all’epoca stava imparando a suonare il pianoforte. Leggi anche –> Chi è Gianna Nannini: età, carriera, figlia, vita privata della cantante Visualizza questo post su Instagram Oh […] L'articolo Grave incidente di Gianna Nannini | Perse tre dita della mano | ...

Gianna Nannini prepara il tour - la rockstar nei principali palasport : Gianna Nannini da novembre 2020 si esibirà in tutta la penisola con un tour nei principali palasport! Dopo l'annuncio di un tour europeo, a partire da maggio 2020, e del suo concerto allo Stadio Artemio Franchi di Firenze che si terrà il 30 maggio 2020, ecco un'altra notizia che rende felici i fan della cantante senese. La rocker italiana per antonomasia porterà sul palco il suo nuovo album di inediti 'La differenzza' (Charing Cross Records ...

Gianna Nannini in tour nel 2020 - biglietti in prevendita per le date nei palasport : Gianna Nannini in tour nel 2020, nei palasport italiani. La cantante sarà in concerto dal 18 novembre al 3 dicembre nei palazzetti dello sport, per 7 date che fanno seguito all'evento speciale allo Stadio Franchi di Firenze. Il 18 novembre l'artista si esibirà al Pala Florio di Bari e il 19 novembre al Pala Partenope di Napoli. Il 21 novembre sarà al pala Catania di Catania e il 25 novembre a Treviso per un concerto al Pala Verde. Il 28 ...

20 anni che siamo italiani - 1a puntata/ Diretta e ospiti : da Gianna Nannini a Mika : 20 anni che siamo italiani: Diretta e ospiti prima puntata 29 novembre con Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada. Nannini, Mika, Mannoia e tanti altri.

La Differenza di Gianna Nannini è un seminario rock-blues che ci dà una lezione (recensione) : La Differenza di Gianna Nannini è un ritrovato senso di colpa. Abbiamo trascorso tanti anni a perdere tempo con dimensioni sonore che credevamo veramente nostre, ma dopo l'ascolto del diciannovesimo disco della Gianna (inter)nazionale ci accorgiamo che ci mancava qualcosa. A questo giro, due anni dopo Amore Gigante (2017), per quanto non sembrasse necessario dall'olimpo in cui la rocker senese divide et impera, esiste un upgrade nella ...