Genova | fermato il presunto ‘reclutatore’ dei neonazi italiani | è stato legionario

(Di domenica 1 dicembre 2019) “Lavoravo per loe anche per la ‘ndrangheta, così si contenevano tante cose. Sono un ufficiale, congedato capitano della Legione straniera“. Si descriveva così Pasquale Nucera, 64 anni, ‘ndranghetista di Montebello Ionico (Reggio Calabria) ed ex collaboratore di giustizia, con un curriculum che attraversa gli anni bui delle Stragi e del progetto delle Leghe del Sud, con missioni da mercenario in Africa così come in Serbia, e testimonianze in importanti indagini di mafia. Ieri gli agenti della Digos dilo hannocon l’accusa di detenzione illegale di armi, dopo le perquisizioni di tre giorni fa nelle abitazioni dei 19 indagati del blitz ‘Ombre Nere’ della Dda di Caltanissetta, di cui è accusato esserne il ‘reclutatore’. “Le logge massoniche e i servizi segreti deviati, camminavano di pari passo, ma ancora ...

