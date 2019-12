Francesco Mazzega morto suicida dopo la condanna a 30 anni | uccise la fidanzata Nadia

Uccise la fidanzata Nadia Orlando : Francesco Mazzega si suicida dopo condanna a 30 anni : Venerdì la Corte d’assise di Appello di Trieste aveva confermato la condanna a 30 anni inflitta in primo grado a Francesco Mazzega , l'uomo che nell’estate del 2017 aveva la fidanzata Nadia Orlando , ventunenne di Vidulis di Dignano (Udine). L'uomo si è tolto la vita nel giardino della sua abitazione, in Friuli, dove era agli arresti domiciliari.Continua a leggere

