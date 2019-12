Francesco Mazzega morto suicida dopo la condanna a 30 anni | uccise la fidanzata Nadia

OMICIDIO NADIA ORLANDO : Francesco Mazzega SUICIDATO/ Impiccato nel giardino di casa : OMICIDIO NADIA ORLANDO: FRANCESCO MAZZEGA si è SUICIDATO, trovato Impiccato nel giardino di casa. Inutile il tentativo di rianimarlo

Vagò con il cadavere della fidanzata in auto per tutta la notte : suicida Francesco Mazzega : Vagò con il cadavere della fidanzata che lui stesso aveva ucciso per tutta la notte: Francesco Mazzega, condannato a 30 anni per la morte di Nadia Orlando, si è suicidato. La giovane aveva 21 anni quando è stata assassinata la sera del 31 luglio 2017, a pochi passi da casa, a Vidulis di Dignano (Udine). Voleva porre fine alla loro relazione.Venerdì in appello era stata confermata la condanna del trentottenne Mazzega. ...

Uccise la fidanzata Nadia Orlando : Francesco Mazzega si suicida dopo condanna a 30 anni : Venerdì la Corte d’assise di Appello di Trieste aveva confermato la condanna a 30 anni inflitta in primo grado a Francesco Mazzega, l'uomo che nell’estate del 2017 aveva la fidanzata Nadia Orlando, ventunenne di Vidulis di Dignano (Udine). L'uomo si è tolto la vita nel giardino della sua abitazione, in Friuli, dove era agli arresti domiciliari.