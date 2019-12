Ultimo ciak per Il Commissario Ricciardi - Foto dalle riprese di Napoli con Lino Guanciale e il cast : Il Commissario Ricciardi riprese terminate, l'Ultimo ciak a Capua e la festa con il cast Lino Guanciale e il cast festeggiano la fine delle riprese (IG: iamcalla95)ciak e grande festa a Capua per l’Ultimo ciak de “Il Commissario Ricciardi”. Sei lunghissimi mesi di lavoro per portare in tv il capolavoro letterario di Maurizio De Giovanni (guarda l’intervista). Ora, come già detto dal regista Alessandro D’Alatri, ...

Cristina Chiabotto - lo scoop a soli 2 mesi dalle nozze. Lei non commenta - ma ci sono le Foto : La conduttrice e showgirl italiana Cristina Chiabotto è sempre più bella e per lei nell’ultimo periodo ci sono state notizie molto positive. E chissà se se ne aggiungerà un’altra in futuro. Il 21 settembre scorso è convolata a nozze con il manager Marco Roscio, ma ora ecco che a distanza di poco più di due mesi può giungere la news che tutti attendono. Secondo quanto riferisce il settimanale ‘Diva e Donna’, l’ex ...

Cristina Chiabotto - lo scoop a soli 2 mesi dalle nozze. Lei non commenta - ma ci sono le Foto. E già ne parlano tutti : La conduttrice e showgirl italiana Cristina Chiabotto è sempre più bella e per lei nell’ultimo periodo ci sono state notizie molto positive. E chissà se se ne aggiungerà un’altra in futuro. Il 21 settembre scorso è convolata a nozze con il manager Marco Roscio, ma ora ecco che a distanza di poco più di due mesi può giungere la news che tutti attendono. Secondo quanto riferisce il settimanale ‘Diva e Donna’, l’ex modella sarebbe incinta. Anche ...

Terribile incidente stradale ripreso dalle telecamere : camion precipita da un viadotto per 20 metri [Foto e VIDEO] : Le terrificanti immagini di un incidente stradale stanno facendo il giro del web. Nel video che trovate in fondo all’articolo, si può vedere un’auto colpire un camion e mandarlo fuori strada. Siamo su un cavalcavia in Slovenia, precisamente nella città di Lubiana. Il conducente dell’auto sbanda improvvisamente verso il mezzo pesante, che va a sbattere contro le barriere di sicurezza e precipita dal viadotto per circa 20 metri. Purtroppo il ...

L’algoritmo rimuove le distorsioni dalle Foto subacquee per aiutare la ricerca oceanica : Negli ultimi anni lo sviluppo degli algoritmi fotografici ha compiuto passi da gigante, riuscendo a migliorare le foto in diversi ambiti, grazie alla capacità dell’IA di eliminare distorsioni e difetti di vario tipo. Tuttavia per quanto riguarda la ricerca oceanica questo progresso è stato assai minore, a causa della complessità delle distorsioni presenti nelle foto, dovute al modo in cui la luce viene assorbita e dispersa ...

Acque inquinate e infestate dalle alghe : il lago Tai visto dallo Spazio [Foto] : La missione Copernicus Sentinel-2 ci porta sopra al lago Tai, il terzo lago di acqua dolce più grande della Cina. Il lago, noto anche come lago Taihu, si trova nella provincia di Jiangsu ed è lungo circa 70 km e largo 60 km, con una profondità media dell’acqua di circa 2 metri. Il lago riversa le sue Acque attraverso i fiumi Wusong, Liu, Huangpu e numerosi altri. Il bacino del Tai è una regione molto sviluppata della Cina ed include le ...

Al via oggi gli Stati Generali della Green Economy : dalle emissioni alle rinnovabili - la Fotografia dell’Italia : In Italia la Green Economy sta registrando alcune criticità. Le emissioni di gas serra non calano da 5 anni; i consumi di energia sono tornati a crescere, l’aumento delle rinnovabili si è quasi fermato negli ultimi 5 anni, l’ecoinnovazione non decolla, il parco auto italiano resta il più “denso” d’Europa (644 auto ogni 1.000 abitanti), le emissioni delle nuove auto aumentano dal 2018 e peggiora il tasso di circolarità. Questa fotografia ...

Costanza Caracciolo incinta : la conferma dalle Foto di Chi : Se ne parla da alcune settimane e adesso arriva la conferma anche da alcune foto di Chi che non lasciano dubbi: Costanza Caracciolo sarebbe incinta del secondo figlio, un’altra bambina, dal marito Bobo Vieri. L’annuncio ufficiale della coppia non è ancora arrivato ma negli scatti del settimanale di Signorini Costanza esibisce un bel pancione. Stando all’articolo, l’ex velina avrebbe sperato già i primi tre mesi e dovrebbe ...

Una megattera e due tartarughe trovate morte sulla spiaggia - lacerate dalle eliche delle imbarcazioni [Foto] : Una megattera è stata trovata morta all’Island Beach State Park, nel New Jersey, e le autorità credono che sia stata colpita diverse volte dalle eliche di un’imbarcazione. “Non ho mai visto una balena così lacerata dalle eliche, mai”, ha dichiarato Robert Schoelkopf, direttore del Marine Mammal Stranding Center. Il centro aveva ricevuto un’allerta da parte di alcuni pescatori su una balena ferita vicino Barnegat, ha spiegato Schoelkopf. ...

Mina - la prima Foto dopo anni di assenza dalle scene : sul divano guarda in televisione il video di un rapper : “Madre e mio fidanzato che guardano video di gangsta rapper venezuelani“. Così Benedetta Mazzini, la figlia di Mina, scrive a commento della prima foto pubblicata dopo molti anni della “Tigre di Cremona“, la famosissima cantante che dal 1978 si è ritirata a Lugano, in Svizzera, e non ha più voluto farsi vedere in pubblico. L’immagine, comparsa domenica su Instagram, immortala Mina di schiena sul divano, in un ...

Mina - dopo anni di assenza dalle scene - appare sui social : la Foto : Mina appare sui social. dopo anni d’assenza dalle scene, spunta una foto a sorpresa La grande sorpresa della domenica è arrivata in serata: sui social, sul più popolare Instagram, è apparsa Mina! La cantante, dopo anni di assenza dalle scene, la si intravede in una fotografia postata dalla figlia Benedetta, sul suo profilo. Per molti, […] L'articolo Mina, dopo anni di assenza dalle scene, appare sui social: la foto proviene da Gossip ...

Notte di fuoco a Pachino - 8 auto distrutte dalle fiamme Foto : Notte di fuoco a Pachino. Vasto incendio ha distrutto 8 auto e danneggiato dieci abitazioni. E’ accaduto alle 4 tra via Nuova e via Pellegrino Rossi

Milano - precipita dalle scale della scuola : bambino di sei anni è gravissimo Foto | Video : È caduto dal terzo piano della scuola elementare Pirelli, intorno alle 10. È stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Niguarda. I carabinieri, accorsi con i mezzi del 118, stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica del drammatico incidente

Polaroid Lab - la stampante che crea Foto istantanee dalle immagini del tuo smartphone : Polaroid Originals ha annunciato l'arrivo di una stampante che trasforma le foto che hai sullo smartphone in Polaroid vere e proprie, da appendere sul frigo o da tenere nel cassetto dei ricordi. Si chiama Polaroid Lab ed è l'aggiornamento della Instant Lab di Impossible Project uscita sette anni fa: sostanzialmente si tratta di una fotocamera con tre obiettivi che scatta una foto alla foto che si trova sul tuo telefono, ottimizzandone l'immagine ...