Formula 1 – La classifica costruttori 2019 | dominio Mercedes | Red Bull si avvicina alla

Formula 1 – La classifica piloti 2019 : Hamilton domina - Verstappen supera Leclerc : Hamilton fa il vuoto, Bottas e Verstappen completano il podio. Charles Leclerc solo 4°: la classifica dei piloti di F1 della stagione 2019 Lewis Hamilton vince anche l’ultima gara della stagione di Formula 1 rinforzando la sua leadership nella classifica piloti della stagione 2019. Il pilota britannico chiude a quota 413 punti, ben 87 in più del compagno di scuderia Valtteri Bottas, al secondo posto. Completa il podio Max Verstappen ...

Formula 1 – Hamilton allunga su Bottas - Verstappen sale sul podio : la classifica piloti dopo il Gp del Brasile : Il pilota inglese viene penalizzato e guadagna solo sei punti, Verstappen vince e scavalca Leclerc al terzo posto Bisognava attendere la decisione dei Commissari di Gara per avere la classifica piloti definitiva dopo il Gran Premio del Brasile, considerando la penalità in arrivo per Lewis Hamilton. Una volta incassati i cinque secondi di penalità e, la retrocessione dal terzo al settimo posto del britannico, ecco che i calcoli possono ...

Formula 1 – Bottas vince ad Austin - ma Hamilton è campione del mondo : la classifica piloti dopo il Gp degli Stati Uniti : La vittoria al Gp degli Stati Uniti non basta a Valtteri Bottas, Hamilton è sei volte campione del mondo: la nuova classifica piloti dopo la gara di Austin Festa grande in casa Mercedes oggi al Gp degli Stati Uniti: Bottas si è aggiudicato la gara, ma gli applausi sono tutti per Lewis Hamilton, che ha conquistato il suo sesto titolo Mondiale. Il britannico ha chiuso la sua gara al secondo posto, aggiungendo preziosi punti nella classifica ...

CLASSIFICA Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori : Williams e Alfa Romeo deludenti : CLASSIFICA FORMULA 1: il Mondiale Piloti e Costruttori alla vigilia del Gp degli Stati Uniti 2019, in programma oggi al circuito di Austin.

Formula 1 – Bottas resiste - 4 punti dividono Hamilton dal 6° titolo : la nuova classifica piloti dopo il Gp del Messico : Il britannico vince in Messico e allunga su Bottas, al britannico mancano quattro punti per laurearsi campione del mondo Mancano solo quattro punti a Lewis Hamilton per laurearsi campione del mondo per la sesta volta, Valtteri Bottas allunga la contesa ad Austin, piazzandosi terzo in Messico dietro il compagno di squadra e Sebastian Vettel. Solo una questione di tempo per il driver di Stevenage, autentico protagonista oggi in una gara ...

Formula 1 - la Mercedes si prende il sesto titolo iridato consecutivo : la classifica Costruttori dopo il Gp del Giappone : Il team di Brackley eguaglia così la striscia record della Ferrari di Schumacher e Todt, entrando nell’Olimpo del Motorsport La Mercedes vince il sesto titolo Costruttori consecutivo, laureandosi campione del mondo al termine del Gran Premio di Suzuka. Il primo posto di Bottas e il terzo di Hamilton bastano per conquistare aritmeticamente l’iride, considerando il sesto posto di Leclerc. Le Frecce d’Argento adesso non sono ...

Formula 1 - primo match point per Hamilton in Messico : la nuova classifica piloti dopo il Gp del Giappone : Bottas rosicchia qualche punto a Hamilton ma resta comunque distante da Hamilton, che in Messico avrà la prima chance per vincere il sesto titolo iridato in carriera Valtteri Bottas vince il Gran Premio del Giappone e rosicchia qualche punto a Lewis Hamilton nella classifica piloti, restando comunque lontano dal compagno di squadra, al comando con 64 lunghezze di vantaggio. Un gap che permetterà al britannico di avere il primo match point ...