Fiorentina | Montella | «Non meritavamo di perdere» – VIDEO

Fiorentina-Lecce - Montella : “Non posso rimproverare nulla. Le contestazioni civili ci stanno”. Poi aggiorna su Ribery : Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta interna contro il Lecce. Queste le parole del tecnico: “Complimenti al Lecce perché è una neopromossa che vince in trasferta. Abbiamo vinto tanti duelli, la squadra era viva, era in partita. Abbiamo giocato una grande gara, abbiamo tirato in porta 19 volte contro 6. Nei primi 20-25 minuti abbiamo giocato prettamente in fase offensiva ma ...

Colpaccio del Lecce contro la Fiorentina : l’ex Liverani “esonera” Montella [FOTO] : Fiorentina-Lecce – Va al Lecce l’anticipo serale del sabato. I salentini espugnano il “Franchi”. Fiorentina deludente, che ha tentato un assedio dopo il gol subito creando però solo due veri pericoli per la porta di Gabriel. Gara di sacrificio per i pugliesi che portano a casa tre punti fondamentali. Fiorentina-Lecce 0-1, le pagelle di CalcioWeb: Gabriel e Lucioni baluardi, Babacar entra male [FOTO] Primo tempo ...

Calciomercato Fiorentina - Pradè e Commisso : “la verità su Chiesa e Montella” : Questioni delicate da risolvere in casa Fiorentina. Dalla sala stampa “Manuela Righini”, in occasione della conferenza organizzata per comunicare il rinnovo di Luca Ranieri, ha preso la parola anche il ds viola Daniele Pradè. Il dirigente ha chiarito la situazione che riguarda Federico Chiesa e fornito un aggiornamento sul summit che si è tenuto queste mattina. Ecco le sue parole: “col padre Enrico è stato un incontro ...

Fiorentina - a tutto Commisso : “Chiesa è importante - ma siamo una squadra. Montella a rischio? Non ho chiesto la Champions” : Il presidente della Fiorentina ha parlato del rinnovo di Chiesa, soffermandosi anche sulla panchina di Montella E’ arrivato in Italia per risolvere alcune situazioni spinose, mettendo al centro del proprio viaggio come sempre la Fiorentina. Rocco Commisso lavora senza sosta per riportare in altro la società viola, partendo dai rinnovi dei giocatori cardine a cui non vuole rinunciare. Jennifer Lorenzini/LaPresse Primo tra tutti ...

Esonero Montella - la dirigenza ha deciso : le ultime sulla panchina della Fiorentina : Le ultime giornate, in casa Fiorentina, sembrano rispecchiare quelle di inizio stagione, almeno in termini di risultati. Negativi, decisamente. Quattro punti nelle ultime cinque partite e ben tre sconfitte, di cui due consecutive. Al deludente pari interno contro il Parma ha fatto seguito la pesante cinquina subita a Cagliari, che aveva già fatto storcere il naso alla dirigenza viola. Ieri ci si aspettava il riscatto, ma è arrivata la ...

Fiorentina - Montella commenta così la contestazione dei tifosi : “Oggi non abbiamo fatto una buona gara e abbiamo perso a livello tecnico. Purtroppo abbiamo subito la rete sul finire ma su questo campo hanno sofferto tutti e forse noi abbiamo commesso qualche errore di troppo in fase di gestione”. Sono le dichiarazioni Vincenzo Montella, ai microfoni di DAZN, dopo la sconfitta contro il Verona. “A livello di impegno pero’ non posso rimproverare nulla ai miei. Io sono stato un ...

Verona-Fiorentina : Veloso e Kumbulla ko - Montella senza Pulgar e Castrovilli : La corsa verso Verona-Fiorentina sta per giungere al termine. Ancora due giorni, poi si scenderà in campo (domenica alle 15 al Bentegodi) per cercare punti importanti. Le due squadre arrivano entrambe da una sconfitta, i viola con il Cagliari, gli scaligeri con l’Inter I padroni di casa sono una delle rivelazioni positive di questa serie A. Sedici punti in dodici partite, decimo posto e proprio domenica potrebbero staccare gli avversari in ...

Panchina Fiorentina - Barone annuncia la decisione della dirigenza su Montella : Panchina Fiorentina – “Montella ha la nostra fiducia. Abbiamo fatto delle scelte a inizio campionato quando abbiamo comprato la societa’ e abbiamo chiesto tanta pazienza costruendo un’intera squadra. Non vedo perche’ ci sia tutta questa attenzione su Montella. Sappiamo che c’e’ stato un risultato molto negativo pero’ noi andiamo avanti. Montella e’ il nostro allenatore e stiamo ...

Cagliari-Fiorentina - Montella : “ci serva da lezione - loro nettamente superiori” : Il tecnico Vincenzo Montella ha commentato a fine gara la prestazione della Fiorentina, uscita sconfitta nettamente contro il Cagliari. Ecco le sue parole ai microfoni di Dazn: “c’e’ poco da commentare, sono stati nettamente superiori sul piano temperamentale. Sapevamo della loro ferocia e della loro aggressivita’, non abbiamo pareggiato questo e di conseguenza sono venuti fuori i limiti tecnici e tattici. Mi ...

Cagliari-Fiorentina - le formazioni ufficiali : Montella sceglie Vlahovic - Klavan e Rog per Maran : Cagliari-Fiorentina, le formazioni ufficiali – Torna in campo la Serie A. Si gioca la dodicesima giornata di campionato. Ad aprire questa domenica di calcio italiano sarà Cagliari-Fiorentina. I sardi sono la sorpresa di questo avvio di stagione e puntano a confermarsi ai piani altissimi della classifica. Impegno non semplice visto che alla S”ardegna Arena” arriva la Fiorentina di Montella. I viola sono reduci dal pari ...