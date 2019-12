Fiorentina | brutte notizie per quanto riguarda Ribery | serio infortunio per l’esterno

Brutte notizie per Ribery. Arriva il comunicato medico della Fiorentina : Brutte notizie per Franck Ribery. Il francese ieri è stato costretto ad abbandonare il campo al termine del primo tempo della partita contro il Lecce. Questa mattina si è sottoposto agli esami strumentali. Poco fa è Arrivato il comunicato ufficiale della Fiorentina. Per Ribery si tratterebbe di una lesione di primo/secondo grado a carico del legamento collaterale mediale della caviglia destra. Un infortunio che lo terrà fuori per alcune ...