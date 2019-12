Figlia di papà! Guendalina Canessa Spende 14 000 euro in un giorno Ma sapete chi è il

caffeinamagazine

(Di domenica 1 dicembre 2019) Nei mesi scorsiaveva dato scandalo. Era stata seguita dalle telecamere di Barbara D’Urso, mentre faceva shopping: in un quarto d’ora, è riuscita are quasi 15mila, precisamente 14.492. Tutto in vestiti, tra borse scarpe e cappottini: “Se lavoro spendo tutto, non chiedo i soldi a mio padre o al mio uomo – le sue parole – Io amo il lusso e il lusso costa. Ho unache erediterà le mie cose, ci sono quelli che comprano i quadri di Picasso, io compro la moda”. Oltre alle polemiche in studio, lo shopping sfrenato diha fatto discutere anche sui social: “Che schifo è? 14milaper un cappotto e due paia di scarpe, vergognati ad ostentare questa ricchessa. Ma chi c***o sei? Fai pena!”, scrive un utente sotto uno dei suoi ultimi post di Instagram. Continua dopo la foto “Defollowate subito sta patetica”, aggiunge lo stesso. ...

matteosalvinimi : Santificata in diretta tv, l’eroina della sinistra italiana, passata da un grande italiano come Berlinguer a una fi… - FortunatoBille : RT @DevisZanaga: Siamo andati ai mercatini di Natale Al fianco di un pensionato vestito da Babbo Natale c’è una renna vera che ci osserva c… - i72181201 : RT @DevisZanaga: Siamo andati ai mercatini di Natale Al fianco di un pensionato vestito da Babbo Natale c’è una renna vera che ci osserva c… -