FIA GT CHAMPIONSHIP

hynerd

(Di domenica 1 dicembre 2019) Questo Weekend i migliori piloti di GRAN TURISMO SPORT si sono ritrovati a Monaco sotto la Rocca del Principato per aggiudicarsi il TITOLO DI CAMPIONE DEL MONDO. Si disputerà la fase finale del FIA GTdedicata al Racing Game , supportata dalla FIA e targata Polyphony Digital. Nei tre giorni della cittadina di Monegasca si sono aperte le qualifiche della Nations Cup , il più atteso tra gli appassionati. Le tre batterie principali , in cui i piloti virtuali …

EprixFormulaE : Presentazione dei 12 Team partecipanti al campionato di #FormulaE omologati dalla FIA per la sesta stagione:… - Brutosaaur : RT @plutarko: Condivido e ricondivido, con solito ritardo post viaggio della speranza e rischi indicibili di non arrivare a casa. Comunqu… - Brutosaaur : RT @plutarko: Ho conosciuto Gran Turismo ai tempi della PS1 e non si contano le ore passate davanti alla TV nel tentativo di prendere le fa… -