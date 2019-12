Fazio alle Sardine | Vi chiameranno buonisti sono campione del mondo nella

blogo

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Nel giorno del flash-mob a Milano, spostato a Piazza Duomo per il grandissimo afflusso di persone, Fabioha ospitato a Che Tempo Che Fa i 'fondatori' del movimento delle. Una prima volta in Rai, a memoria, ma non una prima volta in tv, visto che hanno accettato l'invito a PiazzaPulita: due ospitate selezionate, come nelle intenzioni dichiarate dai quattro trentenni decisi a non voler diventare strumenti e pedine di un certo tipo di talk politico.La presenza nel contenitore d'intrattenimento dei quattro 'fondatori' aiuta a inquadrare un fenomeno, ancor più che un movimento, che ha facilmente superato i confini bolognesi per inondare tutta Italia. E a spiegarne le origini.Mattia Santoni, di fatto il principale portavoce, ha 32 anni, è laureato in scienze politiche (si definisce 'economista': è stato lui a chiamare, una notte, i suoi amici sull'onda di un'idea che sta ...

