F1 | GP Abu Dhabi 2019 | Ferrari investigata dopo la gara | irregolarità con la benzina

F1 su TV8 - come vedere gratis e in chiaro il GP di Abu Dhabi 2019 : orario d’inizio e programma : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL GP ABU Dhabi 2019 DI F1 DALLE 14.00 (DOMENICA 1° DICEMBRE) Ormai mancano poche ore all’ultimo spegnimento dei semafori del 2019, che darà ufficialmente il via al Gran Premio di Abu Dhabi 2019 valevole per l’ultimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Un altro campionato sta per concludersi con la Mercedes che ha già festeggiato la sesta doppietta consecutiva di titoli mondiali mentre la ...

Toto Wolff F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Hamilton in Ferrari? Lewis fa bene a valutare ogni opzione per la sua carriera…” : Se fino a qualche giorno fa il possibile approdo di Lewis Hamilton in Ferrari dal 2021 si poteva catalogare nello scaffale delle semplici utopie, nelle ultime ore gli scenari si stanno arricchendo di particolari quanto mai succosi. Andiamo in ordine di tempo. Prima ci ha pensato la Gazzetta dello Sport a smuovere le acque, annunciando almeno un paio di incontri segreti nel corso degli ultimi mesi tra il campione del mondo e John Elkann, numero ...

F1 in tv - orario gara Abu Dhabi 2019 : programma - streaming - palinsesto TV8 e Sky : Signore e signori, cala ufficialmente il sipario sul Mondiale 2019 di Formula Uno. Sul tracciato di Yas Marina, infatti, tutto è pronto per il Gran Premio di Abu Dhabi 2019, 21esimo ed ultimo appuntamento del campionato. Chi sarà in grado di vincere tra Golfo Persico e dune del deserto? La Mercedes arriva da 5 successi consecutivi su questo circuito, tre con Lewis Hamilton ed uno a testa per Nico Rosberg e Valtteri Bottas. In precedenza tre ...

F1 - GP Abu Dhabi 2019 : Hamilton vuole dominare - Verstappen e le Ferrari pronte a impedirglielo : La qualifica del GP di Abu Dhabi 2019 di F1, ultima stagionale, ha riportato la Ferrari alla realtà. Dopo alcuni mesi in cui i miglioramenti apportati hanno allentato i malumori dopo il disastroso avvio, nelle ultime gare la tendenza era già parsa tornare a capovolgersi e questo sabato a Yas Marina ne è stata la prova. La SF90 soffre ancora tantissimo nella parte guidata (in questo caso il T3) dove sia Charles Leclerc che Sebastian Vettel sono ...

F1 - GP Abu Dhabi 2019 : orario d’inizio e come vederlo in tv : Oggi domenica 1° dicembre si corre il GP di Abu Dhabi 2019, ultima tappa del Mondiale F1 che andrà in scena sul circuito di Yas Marina al tramonto. Si preannuncia grande spettacolo per questo imperdibile appuntamento che chiude un’emozionante stagione della massima categoria automobilistica e ne vedremo delle belle su un tracciato sempre di difficile lettura e in cui i sorpassi non sono molto semplici. Attenzione poi ai possibili incidenti ...