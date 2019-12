F1 - GP Abu Dhabi 2019 : analisi della gara. La prova di forza di Hamilton e della Mercedes che sa di ipoteca anche per il 2020 : La parola giusta è: imbarazzante. Lewis Hamilton conclude nel suo stile, da “Cannibale”, il suo 2019 ponendo il proprio marchio nell’ultimo GP dell’anno ad Abu Dhabi. Sul tracciato di Yas Marina l’asso del volante nativo di Stevenage ha completato il suo Grande Slam (pole, vittoria, giro veloce, tutta la gara in testa). Irresistibile Lewis che, dopo l’errore commesso ad Interlagos (Brasile), voleva subito far ...

F1 - GP Abu Dhabi 2019 : perché Charles Leclerc è sotto investigazione? Benzina sotto i riflettori - cosa rischia il ferrarista? : La Ferrari di Charles Leclerc è stata messa sotto investigazione al termine del GP di Abu Dhabi 2019, ultima tappa del Mondiale F1 andata in scena oggi pomeriggio sul circuito di Yas Marina. Il monegasco ha concluso la gara in terza posizione alle spalle di Lewis Hamilton e Max Verstappen, già prima della partenza sapeva che i commissari avrebbero investigato la sua vetture con la seguente motivazione annunciata in un comunicato della FIA: “La ...

F1 - Pagelle GP Abu Dhabi 2019 : Hamilton inumano - Verstappen solido - Leclerc unica luce della Ferrari : Suona la campanella per i piloti del Mondiale 2019 di F1. L’anno agonistico ha chiuso i battenti sul tracciato di Yas Marina, ad Abu Dhabi. E’ tempo di valutazioni rispetto a quanto è accaduto sul circuito arabo. Di seguito le ultime Pagelle dell’anno ai racing driver protagonisti dell’atto iridato. LE Pagelle DEL GP DI ABU Dhabi 2019 – F1 Lewis Hamilton (Mercedes) 10 – 84esima vittoria in carriera, 11esima ...

Lewis Hamilton F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Un messaggio ai giovani la mia vittoria? Io non sono vecchio…” : Lewis Hamilton è lo specchio della felicità. Il sei volte campione del mondo ha concluso il suo anno magico del Mondiale 2019 di F1 con il successo, da dominatore, del GP di Abu Dhabi, ultimo round iridato, dimostrando la sua classe. Una vittoria netta per Lewis, a precedere i due più importanti esponenti della nouvelle vague del Circus, ovvero l’olandese della Red Bull Max Verstappen e il monegasco della Ferrari Charles Leclerc. Un ...

Mattia Binotto F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Hamilton nel 2021? Presto per parlarne. Buona stagione di Leclerc” : La Ferrari ha concluso una stagione deludente con un anonimo GP di Abu Dhabi 2019, l’ultima tappa del Mondiale F1 è terminata col terzo posto di Charles Leclerc mentre Sebastian Vettel si è fermato al quinto posto. Il team principal Mattia Binotto ha spiegato la discutibile strategia ai microfoni di Sky Sport: “Leclerc aveva due secondi e mezzo di vantaggio su Verstappen, per noi fermarsi al dodicesimo giro poteva essere una ...

F.1 - GP Abu Dhabi - Hamilton domina a Yas Marina : La Mercedes ha chiuso in bellezza un'altra grande stagione di successo, vincendo l'ultimo appuntamento della stagione con Lewis Hamilton. L'inglese della Mercedes ha dominato il weekend del Gran Premio di Abu Dhabi conquistando il Grand Chelem, con pole position, giro più veloce in gara e vittoria. Seconda posizione per Max Verstappen con la Red Bull Racing, mentre sul gradino più basso del podio è salito Charles Leclerc con la ...

Max Verstappen F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Abbiamo fatto il massimo - contento di essere terzo nel Mondiale” : L’olandese Max Verstappen conclude in seconda posizione il GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2019 F1. Sul tracciato di Yas Marina, l’olandese della Red Bull ha ottenuto il meglio possibile, al cospetto di un Lewis Hamilton irrefrenabile e irresistibile a bordo della Mercedes. Una prova consistenza quella dell’orange, che ha saputo riprendersi la posizione persa nel primo giro, a vantaggio del monegasco Charles Leclerc ...

Lewis Hamilton F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Orgoglioso della vittoria - questa Mercedes è un’opera d’arte” : Lewis Hamilton ha letteralmente dominato il GP di Abu Dhabi 2019, ultima tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di Yas Marina. Il sei volte Campione del Mondo è scattato dalla pole position e ha guidato la gara dal primo all’ultimo metro riuscendo così a chiudere l’annata in bellezza da vero fenomeno. Il pilota della Mercedes ha timbrato anche il giro veloce facendo capire di avere ancora tanta fame e che il ...

Charles Leclerc F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Hamilton dominante oggi - adesso tocca a me migliorare” : Charles Leclerc conserva il piazzamento delle qualifiche e chiude in terza posizione il Gran Premio di Abu Dhabi 2019, ultima gara stagionale del Mondiale di Formula 1. Il nativo del Principato si è guadagnato nel corso del primo giro la seconda piazza su Verstappen ma sulla lunga distanza ha fatto molta fatica nella gestione delle gomme dovendo così arrendersi nella sfida personale contro l’olandese della Red Bull. Con il risultato ...

Dominio Mercedes ad Abu Dhabi : Hamilton fa il vuoto - Bottas rimonta dall’ultima posizione. Versappen batte Leclerc : Lewis Hamilton chiude in bellezza la stagione con la vittoria di Abu Dhabi: completano il podio Verstappen e Leclerc, con il pilota Red Bull terzo nella classifica Mondiale. Bottas chiude 4° rimontando dall’ultima posizione Fuochi d’artificio nella serata di Abu Dhabi, cala il sipario sulla stagione 2019 di Formula 1. L’uomo copertina è sempre e solo lui, Lewis Hamilton che non lascia agli avversari nemmeno le briciole. ...