F1 | Fernando Alonso | “Un ritorno nel 2021? Forse…Penso alla Dakar a gennaio e alla 500

Dakar 2020 : ultimo test per Fernando Alonso. Lo spagnolo si allenerà nel deserto di Abu Dhabi : ultimo test in vista per Fernando Alonso e Marc Coma che si cimenteranno nel deserto di Abu Dhabi, avendo sempre in testa l’obiettivo “Dakar 2020”. Quattro giorni di prove per mettere nelle migliori condizioni l’equipaggio, a bordo della Toyota Hilux, di avere una gran molte di informazioni sulla gestione dei momenti in fase di navigazione, oltre che dal punto di vista della guida. Alonso in particolare vuol capire il ...

F1 - Max Verstappen su Fernando Alonso : “Potrebbe giocarsela con i migliori con una macchina competitiva” : Fernando Alonso per via diretta o indiretta fa sempre parlare di sé. Lo spagnolo, due volte campione del mondo e ritiratosi dal Mondiale di F1 l’anno passato, si sta preparando in vista di altre competizioni: una su tutte la Dakar 2020. L’iberico, desideroso di sperimentare sempre format nuovi nel Motorsport, ha voglia di nuove emozioni, dopo che il Circus non gli aveva regalato troppe soddisfazioni per le oggettive deficienze della ...

Dakar 2020 - presentata la corsa : 7800 km in Arabia Saudita tra montagne e deserto - 12 tappe da brividi. C’è Fernando Alonso : Oggi è stata ufficialmente presentata la Dakar 2020, la 42esima edizione del Rally Raid più celebre, prestigioso, importante al mondo. Per la prima volta si correrà in Arabia Saudita, la kermesse scatterà il prossimo 5 gennaio a Jeddah e si concluderà ad Al Qiddiyah il 17 gennaio: i piloti dovranno percorrere addirittura 7856 km, 5097 km saranno di prova cronometrata (ovvero il 65% del totale). La Dakar abbandona dunque il Sudamerica (ultima ...

Formula 1 – Dal messaggio di Alonso alla questione rinnovo - Hamilton svela : “che gioia le parole di Fernando. Se la Mercedes…” : Lewis Hamilton svela i messaggi di congratulazioni di Fernando Alonso e Ron Dennis, aprendo poi ad un tranquillo rinnovo con la Mercedes In quel di Austin, Lewis Hamilton si è laureato nuovamente campione del mondo di F1 vincendo il sesto titolo della sua straodinaria carriera. Il campione britannico, fra i tanti messaggi di congratulazioni ricevuti, ha svelato di aver particolarmente apprezzato quelli di Fernando Alonso, suo ex compagno e ...

Dakar 2020 - Fernando Alonso tiene i piedi per terra : “ho voglia di vincere - ma mentirei se dicessi che…” : Lo spagnolo è tornato a parlare della sfida che lo aspetta, ammettendo di non potersi paragonare a piloti del calibro di Peterhansel e Al-Attiyah La Dakar 2020 si avvicina, sale l’attesa per vedere all’opera Fernando Alonso, per la prima volta impegnato in questa competizione al volante di una Toyota Hilux. AFP/LaPresse Il terzo posto ottenuto nell’ultimo appuntamento di Ula Neom ha aumentato l’autostima dello ...

Rally - Fernando Alonso conquista il primo podio all’Ula-Neom : terzo posto e ottimismo verso la Dakar : primo podio per Fernando Alonso all’Ula-Neom Rally, prova di avvicinamento alla Dakar che andrà in scena dal 5 al 17 gennaio in Arabia Saudita. Lo spagnolo ha concluso al terzo posto la terza tappa del Rally arabo (231 km, la più lunga del programma). Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno, affiancato da Marc Coma nel ruolo di co-pilota, ha completato la gara in 1h33:50 a 1’55” dal vincitore della frazione ovvero il ...

Fernando Alonso si lancia verso la Dakar - quarto nella prima tappa dell’Ula-Neom Rally in Arabia Saudita : Fernando Alonso ha ufficialmente incominciato la marcia di avvicinamento alla Dakar 2020, il Rally raid più prestigioso e importante al mondo che si disputerà dal 5 al 17 gennaio. Lo spagnolo sta disputando l’Ula-Neom Rally, una competizione che va in scena in Arabia Saudita dove tra un paio di mesi andrà a caccia dell’impresa nella corsa su sterrato più iconica del pianeta. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno, al volante ...

Dakar 2020 - Fernando Alonso continua la sua marcia di avvicinamento : nuovo test all’Ula-Neom Rally : Lo spagnolo e Marc Coma prenderanno parte al terzo round del Saudi Desert Rally Championship, che ripercorre il tracciato della Dakar 2020 Fernando Alonso continua la fase di avvicinamento alla Dakar 2020, in programma dal 5 al 17 gennaio per la prima volta in Arabia Saudita. Lo spagnolo, insieme al connazionale Marc Coma, saranno impegnati proprio su quei percorsi nel Saudi Desert Rally Championship, partecipando all’Ula-Neom Rally ...

Dakar 2020 : Fernando Alonso prosegue l’avvicinamento - prendendo parte all’Ula-Neom Rally : Fernando Alonso e Marc Coma sono pronti a prendere parte all’Ula-Neom Rally, il terzo round del Saudi Desert Rally Championship, il campionato Rally dell’Arabia Saudita, Nazione che. com’è ben noto, ospiterà per la prima volta una edizione della Dakar dal 5 al 17 gennaio prossimi. Si tratterà, quindi, della terza gara della coppia spagnola dopo la Lichtenburg 400 in Sudafrica e il Rally del Marocco del Mondiale FIA ...

Fernando Alonso nel Mondiale di Rally? Lo spagnolo mette le cose in chiaro : “non sarei pronto…” : Il pilota spagnolo ha rivelato di non avere in programma di partecipare al Mondiale di Rally, spiegandone attentamente i motivi Fernando Alonso non ha in programma di prendere parte al prossimo Mondiale di Rally, a rivelarlo è proprio il pilota asturiano sottolineandone i motivi di questa sua decisione. AFP/LaPresse Intervistato ai microfoni di Motorsport Magazine, l’ex campione del mondo di Formula 1 ha scartato la possibilità WRC: ...

Fernando Alonso si lancia verso la Dakar 2020 : effettuato un test in Catalogna - ora l’Ula Rally : Fernando Alonso si sta preparando alla Dakar 2020, il due volte Campione del Mondo di Formula Uno si cimenterà col celeberrimo Rally raid che andrà in scena a gennaio in Arabia Saudita e tra venerdì e sabato scorso si è messo al lavoro in Catalogna insieme al copilota Marc Coma: 500 chilometri di test per iniziare a trovare il giusto feeling con la Toyota e ottimi riscontri stando a quanto ha dichiarato l’asturiano. Fernando Alonso si ...

Fernando Alonso alla Dakar 2020! Lo spagnolo è il primo Campione del Mondo di F1 a disputare il mitico rally raid : Dopo mesi di voci, adesso c’è l’ufficialità: Fernando Alonso sarà al via dell’edizione 2020 della Dakar con la Toyota, in quella che per lui è una nuova avventura nel Mondo dell’automobilismo a 360 gradi, oltre l’universo della F1 che gli ha dato i due titoli mondiali su Renault nel 2005 e nel 2006. Non era mai accaduto che un Campione del Mondo di F1 si cimentasse nel più famoso rally raid del Mondo, che per la ...

Motori – Adesso è ufficiale : Fernando Alonso alla Dakar 2020 : Fernando Alonso alla Dakar 2020: Adesso la partecipazione dello spagnolo al famoso Rally è finalmente ufficiale Si attendeva solo l’ufficialità, ma tutto faceva pensare che Fernando Alonso avrebbe detto sì! L’ex pilota di Formula 1 sarò al via della Dakar 2020 il prossimo 5 gennaio. Lo spagnolo sarò a bordo di una Toyota Hilux, con Marc Coma come copilota. Alonso, sempre a caccia di nuove avventure dopo il ritiro dalla Formula ...

Fernando Alonso su un suo ritorno in F1 : “Le possibilità sono al 50% - ma non è una priorità” : Fernando Alonso e la F1: una porta aperta al 50%. Il due volte campione del mondo del Circus (2005-2006), ritiratosi l’anno scorso, si sta preparando in vista di nuove sfide. Dopo aver dato conferma delle sue qualità nelle gare di durata, il suo prossimo obiettivo è quello della Dakar 2020, con la Toyota. Una competizione completamente nuova per l’asturiano, desideroso però di sperimentare e di centrare target prestigiosi. Tuttavia, ...