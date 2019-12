Euro2020 Italia con Svizzera | Turchia e Galles

Euro2020 : ecco il girone dell’Italia di Mancini : La fase finale di Euro 2020 inizia oggi. L’urna di Bucarest ha stabilito i 6 gironi da 4 squadre. Le

Euro2020 - Italia con Svizzera e Turchia : 18.51 Il sorteggio di Bucarest per i gironi di Euro 2020 è benevolo per l'Italia. Gli azzurri (testa di serie), inseriti di diritto nel girone A (quello ospitato a Roma e Baku), pescano la Svizzera (come seconda fascia), la Turchia (come terza) e il Galles (quarta fascia).Gara d'esordio il 12 giugno con la Turchia. Clamorosa la composizione del girone F. La Germania, testa di serie, si ritrova la Francia (campione del mondo) e il Portogallo ...

Euro2020 - le fasce per i sorteggi. Francia e Portogallo tra le possibili avversarie dell’Italia : Si sono quasi concluse le fasi di qualificazione ad Euro 2020 e si delineano le fasce per i sorteggi che si terranno alle 18.00 del prossimo 30 novembre. Per l’Italia, che sarà testa di serie, ci sono tra le altre Francia o Portogallo, da poter incontrare, cosa ovviamente che nessuno si augura. Le ultime quattro nazionali che si qualificheranno in primavera, andranno tutte nelle quarta fascia. Teste di Serie – Belgio – ...

Euro2020 - Lussemburgo-Italia 0-5 a Vaduz : 22.36 Con la qualificazione già in tasca, gli azzurri di Mancini vincono a Vaduz sul Lussemburgo (0-5) e restano a punteggio pieno nel girone Euro2020. Con questo successo il ct eguaglia Vittorio Pozzo con nove vittorie consecutive. L'Italia ci mette poco a segnare (già al 2' realizza di sinistro Bernardeschi su cross di Biraghi), ma,nonostante altre occasioni,i primi 45' chiudono 0-1. Il raddoppio arriva al 70' con un colpo di testa di ...

Euro2020 : dopo il successo a Roma l’Italia vola in Liechtenstein : Roma – Il trionfo per 2-0 maturato sulla Grecia sabato scorso allo stadio Olimpico di Roma è valso all’Italia il pass per i prossimi Europei in programma a giugno. Gli azzurri battezzeranno il torneo 2020 disputando la gara inaugurale proprio nella Capitale, match fissato per il 12 di giugno. Intanto però, nonostante la qualificazione raggiunta con ben 3 gare d’anticipo, prima volta nella storia della nazionale, ...

L'italia batte la grecia 2-0 e si qualifica per Euro2020 : L'italia e' qualificata alla fase finale di Euro2020. Gli azzurri - oggi in campo con un'inedita maglia verde - si assicurano uno dei due...

L'Italia va a Euro2020 - 2-0 alla Grecia : 22.38 Punteggio pieno, qualificazione a Euro 2020 e primo posto del gruppo già sicuro. L'Italia supera 2-0 la Grecia col rigore di Jorginho (63',mani di Bouchalakis) e la botta dai 20 metri di Bernardeschi e fa festa all'Olimpico. Tanto possesso per gli azzurri, poche occasioni. Greci di rimessa, Koulouris impegna Donnarumma in apertura e non sbaglia la deviazione sottomisura poco prima del rigore. Paschalakis si esibisce sulla zuccata di ...