Esonero Grosso | impatto disastroso a Brescia | i tifosi rivogliono Corini

Esonero Grosso - il tecnico del Brescia rischia : la situazione dopo il ko contro l’Atalanta : Esonero Grosso – Altra pesante debacle in casa Brescia , la 14^ giornata del campionato ha visto nel primo anticipo il netto successo dell’Atalanta che vinto contro le Rondinelle con il netto risultati di 0-3, partita che non ha lasciato dubbi per l’andamento dell’in contro . Il match non è stato mai in discussione, il grande protagonista è stato Pasalic, il centrocampista autore di una doppietta, nel finale la rete di ...

Panchina Brescia - via libera per Grosso : come cambia l’11 dopo l’Esonero di Corini [FOTO] : Panchina Brescia – Sono ore calde in casa Brescia, le Rondinelle sono reduci dalla sconfitta contro il Verona, ko nello scontro per la salvezza che ha portato al ribaltone in Panchina. Il Brescia è reduce da tre sconfitte consecutive, l’ultima contro il Verona ha portato all’esonero di Eugenio Corini. Finisce così l’avventura dell’ex centrocampista, l’allenatore è stato protagonista della cavalcata in ...