È stato sequestrato il cellulare di Anastasia | la fidanzata di Luca Sacchi

Norman Atlantic - la Cassazione : “Non andava dissequestrato il relitto del traghetto andato a fuoco”. Ma intanto è stato rottamato in Turchia : Per la Cassazione il relitto del Norman Atlantic, traghetto andato a fuoco nel dicembre 2014 uccidendo 31 persone, non andava dissequestrato. intanto però la motonave non esiste più: dopo la decisione del giudice per le indagini preliminari, è stato trasportato in un cantiere navale turco e smontato. Aveva insomma la ragione la Procura di Bari ad impugnare la decisione del giudice Francesco Agnino, il quale aveva accolto la richiesta dei ...