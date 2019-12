Dopo le dimissioni del premier | la piazza non smobilita in Iraq E la rivolta è anche

Caruana - premier di Malta verso le dimissioni : crisi di governo Dopo inchiesta su omicidio : dopo l'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia e l'arresto del presunto mandante, l'imprenditore Yorgen Fenech, rilasciato su cauzione dopo l'arresto, il primo ministro...

65enne muore in casa Dopo dimissioni da ospedale. Avviate indagini : Roma – E’ giallo sulla morte di un 65enne italiano avvenuta ieri mattina nell’abitazione della madre in via Bernardo da Bibbiena, nel quartiere Primavalle di Roma. Il decesso dell’uomo e’ avvenuto intorno alle 7. Il 65enne era stato dimesso da poche ore dall’ Ospedale Cristo Re, nella Capitale. Sul posto gli agenti del Reparto Volanti. Si indaga al momento sulle dimissioni dalla struttura. L'articolo 65enne ...

Omicidio Caruana Galizia - proteste Dopo l’arresto del presunto mandante : manifestanti chiedono dimissioni del primo ministro : Centinaia di manifestanti, mercoledì 20 novembre, si sono ritrovati davanti all’ufficio del primo ministro maltese, Joseph Muscat, per chiederne le dimissioni. La protesta è scoppiata nel giorno dell’arresto del presunto mandante dell’Omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia, uccisa nel 2017. I manifestanti hanno urlato “Giustizia” e invocato il passo indietro del primo ministro L'articolo Omicidio Caruana ...

"Mi candido per dare scandalo". Pasquale Grasso in corsa al Csm - Dopo le dimissioni dall'Anm : “Mi sono candidato al Csm per andare a dare scandalo. In che senso? Se dovessi diventare consigliere proporrò un organo di autogoverno che dismetta una parte dei suoi poteri”. Sono passati esattamente cinque mesi da quando Pasquale Grasso ha lasciato la presidenza dell’Anm, incarico che ricopriva dai primi di aprile. Erano i giorni successivi allo scoppio dell’inchiesta sulle nomine nelle procure e Grasso pagava ...

Rimini - Alessandro morto a 2 anni Dopo un mal di pancia e le dimissioni dall’ospedale : 5 indagati : Risultano indagate 5 persone, tra medici, sanitari e infermieri, per la morte del piccolo Alessandro, il bimbo di 2 anni deceduto all'ospedale di Rimini dove è stato ricoverato due volte per un forte mal di pancia. dopo il primo arrivo al pronto soccorso è stato dimesso, ma le sue condizioni sono peggiorate. Attesa per gli esami dell'autopsia per accertare eventuali responsabilità.Continua a leggere

Speranze e paure Dopo le dimissioni del premier libanese : Accettando le richieste di cambiamento dei manifestanti, Saad Hariri mette con le spalle al muro Hezbollah, che dovrà scegliere tra il male peggiore e i compromessi. Leggi

Imola - M5s nel caos Dopo le dimissioni della sindaca : “Il Movimento è morto”. Dietro al passo indietro faide interne e alleanza col Pd : Telefoni muti. Bocche cucite. Imbarazzo e rabbia solo sui social oppure fuori dai taccuini dei giornalisti. Il popolo grillino si risveglia nel caos all’indomani della comunicazione del sindaco di Imola, Manuela Sangiorgi che ieri sera, in piazza Matteotti, aveva chiamato a raccolta i cittadini per illustrare i progetti dell’amministrazione. Invece ha annunciato le dimissioni, lasciando attoniti i presenti e la sua giunta, colta di ...

Libano - Hariri verso le dimissioni Dopo due settimane di proteste. Atteso annuncio del premier : Il premier libanese, Saad Hariri, verso le dimissioni del governo, che potrebbero essere annunciata tra oggi e domani. Lo riferiscono diversi media locali, tra cui la tv Lbci, che citano fonti vicine al premier. La decisione arriva dopo 12 giorni di proteste in tutto il Paese contro l'aumento delle tasse e la corruzione della classe politica. Intanto è Atteso per le 15 ora italiana, le 16 in Libano, un discorso di Saad Hariri. Secondo quanto ...

Virginia Raggi - il Pd romano si agita Dopo le parole di Zingaretti sulle non-dimissioni della sindaca. E c’è il caso del segretario cittadino : Il mezzo passo indietro c’è stato, ma le acque nel Pd romano (e non solo) sono ancora agitate. Due semplici frasi come “a Roma stiamo all’opposizione” e “no a un altro sindaco come Raggi” rappresentano il tentativo operato lunedì mattina da Nicola Zingaretti di mettere una pezza al pasticcio combinato venerdì sera, quando alla trasmissione Otto e Mezzo di La7 dal segretario nazionale dem (e presidente della Regione Lazio) si è lasciato scappare ...

Muore Dopo dimissioni nell'androne dell'ospedale - aperta un'indagine : Nel pomeriggio l'Asst di Mantova ha aperto un'indagine interna per chiarire i contorni che hanno portato alla morte di un uomo all'interno dell'ospedale Carlo Poma dopo le dimissioni dal pronto soccorso. "L'uomo, giunto in Pronto Soccorso in codice verde, è stato valutato dal personale sanitario per una sintomatologia che riferiva presente da diversi mesi e che aveva già indagato precedentemente - si legge in un nota dell'Asst ...