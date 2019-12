Dominio Mercedes ad Abu Dhabi | Hamilton fa il vuoto | Bottas rimonta dall’ultima

LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : Dominio Mercedes - Red Bull vicina - la Ferrari fatica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.26 15 minuti la durata della seconda sessione: altri cinque piloti da eliminare. 14.25 Iniziata la Q2. 14.25 Hamilton si conferma dunque l’uomo da battere, probabilmente inattaccabile. Verstappen sembra il candidato ad affiancarlo in prima fila, Vettel e Leclerc dovranno inventarsi qualcosa. 14.24 La classifica della Q1. CLASSIFICATION: END OF Q1 Hamilton top of the pile as the field is ...