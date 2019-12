Domenica Live | Mercedesz Henger su Riccardo Schicchi | “Ho solo cercato di onorare la sua

Domenica Live - Moreno Merlo replica a Paola Caruso : “Non mi sarei mai approfittato di una donna con un bambino” : Ospite a “Domenica Live”, Moreno Merlo risponde alle accuse mosse da Paola Caruso. La scorsa settimana, Paola Caruso è stata ospite a “Domenica Live”, per parlare dei motivi che hanno portato alla rottura con il fidanzato Moreno Merlo (ve ne abbiamo parlato qui). L’ex Bonas di “Avanti un altro” ha accusato il dj di essersi […] L'articolo Domenica Live, Moreno Merlo replica a Paola Caruso: ...

Domenica Live : Barbara d’Urso fa un chiarimento su Paola Caruso e Merlo : Barbara d’Urso prima dell’intervista a Moreno Merlo a Domenica Live: “Amo Paola Caruso” Barbara d’Urso, come già ampiamente anticipato, intervisterà domani a Domenica Live nientepopodimeno che Moreno Merlo. Difatti quest’ultimo andrà in trasmissione per rispondere punto per punto alle accuse mosse nei suoi confronti da Paola Caruso. Intanto a poco più di 24 ore da questa intervista, la conduttrice ha voluto ...

Domenica Live Roberto Brunetti er patata ora voglio riparire : L’attore Roberto Brunetti, in arte er patata racconta la sua storia a “Domenica Live”: «Nel 2009 sono stato assolto, poi aperto ho una pescheria, non si lavorava, la crisi, la depressione, mi sono rotto un braccio, ho dovuto chiudere la pescheria». Brunetti era il compagno di Monica Scattini. «Ci siamo lasciati dopo 17 anni. Ho saputo che non stava tanto bene, ma non mi parlava molto, era arrabbiata. Poi da un amico comune, il giorno che è ...

Paola Caruso a Domenica Live ecco cosa è successo con Moreno Merlo : A “Domenica Live” Paola Caruso parla della rottura con il fidanzato Moreno Merlo, dice, «per motivi gravissimi»«Io pensavo fossimo una famiglia. Quando veniamo qui, riceviamo un rimborso spese, lo sai. Lui quando siamo tornati mi ha detto che non gli bastava. Io gli avevo già dato parte del mio rimborso. Lui voleva andare a fare i reality. Voleva sfruttare la visibilità». «Sapeva che cercavo un padre per mio figlio. Sono fragile in ...

Domenica Live - dopo l'attacco di Sgarbi Vladimir torna da Barbara : 'Dovevi difendermi' : "Di sicuro, fino a quando Vittorio Sgarbi non mi chiederà scusa, non sarò mai più in uno studio televisivo dove c'è anche lui": Vladimir Luxuria ha accettato di tornare in un programma di Barbara D'urso dopo il violentissimo e immotivato attacco subito da parte del critico televisivo nella puntata di Live non è la D'Urso dello scorso 18 novembre. E l'ha fatto per un confronto diretto e schietto, senza peli sulla lingua come ha precisato lei, con ...